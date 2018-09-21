УАЗ готовит к продаже обновленный внедорожник «Патриот»
Ульяновский завод начал производство усовершенствованного внедорожника «Патриот». Официальные дилеры уже принимают заказы на поставку автомобиля.
На продажу будут выставлены полноприводные автомобили линии «Классик», «Престиж», «Оптимум», «Максимум». По желанию покупателя каждую из этих машин можно доукомплектовать опциональным пакетом «Экспедиция». В него входят лебёдка, лестница, экспедиционный багажник. К комплекту прилагаются внедорожные шины и силовые пороги, а так же на выбор покупателю представляются два цвета кузова.
Внедорожник «Патриот» будет усовершенствован новым мотором ZMZ-Pro, соответствующий нормам токсичности «Евро-5». Объём двигателя останется прежним, но новшества всё равно будут. Изменения произойдут и с коробкой передач и со сцеплением, и в салоне.
УАЗ «Патриот» выйдет с улучшенным рулевым управлением, новыми амортизаторами, добавляющими машине мягкость хода. Сколько будет стоить УАЗ «Патриот» 2019 года пока неизвестно. Цену установят ближе к началу продаж.
На продажу будут выставлены полноприводные автомобили линии «Классик», «Престиж», «Оптимум», «Максимум». По желанию покупателя каждую из этих машин можно доукомплектовать опциональным пакетом «Экспедиция». В него входят лебёдка, лестница, экспедиционный багажник. К комплекту прилагаются внедорожные шины и силовые пороги, а так же на выбор покупателю представляются два цвета кузова.
Внедорожник «Патриот» будет усовершенствован новым мотором ZMZ-Pro, соответствующий нормам токсичности «Евро-5». Объём двигателя останется прежним, но новшества всё равно будут. Изменения произойдут и с коробкой передач и со сцеплением, и в салоне.
УАЗ «Патриот» выйдет с улучшенным рулевым управлением, новыми амортизаторами, добавляющими машине мягкость хода. Сколько будет стоить УАЗ «Патриот» 2019 года пока неизвестно. Цену установят ближе к началу продаж.
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:30