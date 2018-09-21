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УАЗ готовит к продаже обновленный внедорожник «Патриот»

Ульяновский завод начал производство усовершенствованного внедорожника «Патриот». Официальные дилеры уже принимают заказы на поставку автомобиля.

УАЗ готовит к продаже обновленный внедорожник «Патриот»


На продажу будут выставлены полноприводные автомобили линии «Классик», «Престиж», «Оптимум», «Максимум». По желанию покупателя каждую из этих машин можно доукомплектовать опциональным пакетом «Экспедиция». В него входят лебёдка, лестница, экспедиционный багажник. К комплекту прилагаются внедорожные шины и силовые пороги, а так же на выбор покупателю представляются два цвета кузова.

Внедорожник «Патриот» будет усовершенствован новым мотором ZMZ-Pro, соответствующий нормам токсичности «Евро-5». Объём двигателя останется прежним, но новшества всё равно будут. Изменения произойдут и с коробкой передач и со сцеплением, и в салоне.

УАЗ «Патриот» выйдет с улучшенным рулевым управлением, новыми амортизаторами, добавляющими машине мягкость хода. Сколько будет стоить УАЗ «Патриот» 2019 года пока неизвестно. Цену установят ближе к началу продаж.

 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:30
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