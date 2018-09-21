Уфолог обнаружил на Марсе человеческую фигуру и греческое лицо

Исследователь занимался изучением снимков, полученных от ровера NASA, который исследует поверхность Марса. Внимание Скотта Уоринга привлек продолговатый объект, который показался ему похожим на человеческую фигуру. Силуэт словно тянется к скале, которая находится рядом. Также, Скотт Уоринг обнаружил греческое лицо и несколько сломанных статуй.По мнению уфолога, все данные находки выступают очевидным подтверждением того, что на поверхности Марса много лет назад существовала полноценная цивилизация. Исследователь также поделился роликом, на котором собрал подборку всех своих находок. Скотт Уоринг уверен, что NASA известно о внеземном разуме намного больше, чем ведомство говорит.