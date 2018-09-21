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GM опубликовал цену на кроссовер Chevrolet Orlando второго поколения

Американская компания General Motors назвала предварительную цену на второе поколение кроссовера Chevrolet Orlando. Продажа автомобиля, впервые представленного публике на моторшоу в Чэнду, начнется в Китае, где официальные дилеры уже начали принимать предварительные заказы.

GM опубликовал цену на кроссовер Chevrolet Orlando второго поколения


Цена на базовую комплектацию Chevrolet Orlando составит 129 000 юаней или 1 251 000 рублей (по текущему курсу). Базовая версия автомобиля оборудована шестью подушками безопасности, 17-дюймовыми колесными дисками, обитым кожей салоном, камерой заднего вида и системами стабилизации.

Спортивная версия Chevrolet Orlando помимо черной радиаторной решетки и слегка измененного экстерьера дополнительно получит адаптивный круиз-контроль, ассистента автономной парковки, систему, предотвращающую столкновения, и панорамную крышу с люком.

Второе поколение Orlando, производящееся на одной платформе с Opel Zafira и Buick GL6, получило новый дизайн. У машины изменились детали кузова, появилась головная оптика и мощная радиаторная решетка. Внутри салона установлена современная сенсорная панель и стильное рулевое колесо.

 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:27
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