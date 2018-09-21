GM опубликовал цену на кроссовер Chevrolet Orlando второго поколения

Цена на базовую комплектацию Chevrolet Orlando составит 129 000 юаней или 1 251 000 рублей (по текущему курсу). Базовая версия автомобиля оборудована шестью подушками безопасности, 17-дюймовыми колесными дисками, обитым кожей салоном, камерой заднего вида и системами стабилизации.Спортивная версия Chevrolet Orlando помимо черной радиаторной решетки и слегка измененного экстерьера дополнительно получит адаптивный круиз-контроль, ассистента автономной парковки, систему, предотвращающую столкновения, и панорамную крышу с люком.Второе поколение Orlando, производящееся на одной платформе с Opel Zafira и Buick GL6, получило новый дизайн. У машины изменились детали кузова, появилась головная оптика и мощная радиаторная решетка. Внутри салона установлена современная сенсорная панель и стильное рулевое колесо.