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Эксперты впервые сравнили игровые смартфоны Pocophone F1 и Honor Play

В Сети появилось первое сравнение Pocophone F1 и Honor Play, выпущенных в текущем году. Оба устройства работают на базе процессора Snapdragon 845 и 6 гигабайт оперативной памяти, но имеют некоторые отличия.

Эксперты впервые сравнили игровые смартфоны Pocophone F1 и Honor Play


Стоимость смартфонов на мировом рынке составляет примерно 300 долларов за базовые версии. Оба устройства получили постоянную память на 64 гигабайта в самой дешевой вариации. В Honor Play ее можно расширить за счет подключения внешнего накопителя в отдельно установленный слот. В случае с Pocophone F1 пользователю придется выбирать между установкой дополнительной памяти и второй SIM-карты.

Pocophone F1 и Honor Play также имеют аккумуляторы на 4 тысячи миллиампер часов. Во втором случае для внутреннего рынка Китая используется процессор Kirin 970, отличающийся более низкой производительностью. В целом, устройства располагают примерно одинаковыми техническими характеристиками.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:04
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