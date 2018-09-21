Эксперты впервые сравнили игровые смартфоны Pocophone F1 и Honor Play

Стоимость смартфонов на мировом рынке составляет примерно 300 долларов за базовые версии. Оба устройства получили постоянную память на 64 гигабайта в самой дешевой вариации. В Honor Play ее можно расширить за счет подключения внешнего накопителя в отдельно установленный слот. В случае с Pocophone F1 пользователю придется выбирать между установкой дополнительной памяти и второй SIM-карты.Pocophone F1 и Honor Play также имеют аккумуляторы на 4 тысячи миллиампер часов. Во втором случае для внутреннего рынка Китая используется процессор Kirin 970, отличающийся более низкой производительностью. В целом, устройства располагают примерно одинаковыми техническими характеристиками.