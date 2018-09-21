Гиперкар Mercedes-AMG Project One вывели на дорожные тесты
Гиперкар Mercedes-AMG Project One постепенно приближается к серийному производству. Тестовый прототип автомобиля был замечен во время дорожных испытаний.
Подразделение Mercedes-AMG перешло к активному тестированию 1000-сильного гиперкара. Об этом сообщили представители компании, предоставив фотографии прототипа, скрытого под плотным камуфляжем. Концептуальную модель Mercedes-AMG Project One показали ещё в 2017 году. Отмечается, что автомобиль будет выпущен в количестве 275 экземпляров, которые уже распроданы, несмотря но то, что машина ещё не выпущена.
Под капотом гиперкара установлен турбомотор V6 объёмом 1,6 литра, которым комплектуются спортивные болиды команды Mercedes для «Формулы-1», его производительность составляет 680 лошадиных сил. Также машина имеет два электродвигателя мощностью 320 «лошадей». По предварительным данным до первой «сотни» автомобиль будет разгоняться за 2,5 секунды, а его максимальная скорость будет превышать 350 км/час.
Подразделение Mercedes-AMG перешло к активному тестированию 1000-сильного гиперкара. Об этом сообщили представители компании, предоставив фотографии прототипа, скрытого под плотным камуфляжем. Концептуальную модель Mercedes-AMG Project One показали ещё в 2017 году. Отмечается, что автомобиль будет выпущен в количестве 275 экземпляров, которые уже распроданы, несмотря но то, что машина ещё не выпущена.
Под капотом гиперкара установлен турбомотор V6 объёмом 1,6 литра, которым комплектуются спортивные болиды команды Mercedes для «Формулы-1», его производительность составляет 680 лошадиных сил. Также машина имеет два электродвигателя мощностью 320 «лошадей». По предварительным данным до первой «сотни» автомобиль будет разгоняться за 2,5 секунды, а его максимальная скорость будет превышать 350 км/час.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:42