Гиперкар Mercedes-AMG Project One вывели на дорожные тесты

Подразделение Mercedes-AMG перешло к активному тестированию 1000-сильного гиперкара. Об этом сообщили представители компании, предоставив фотографии прототипа, скрытого под плотным камуфляжем. Концептуальную модель Mercedes-AMG Project One показали ещё в 2017 году. Отмечается, что автомобиль будет выпущен в количестве 275 экземпляров, которые уже распроданы, несмотря но то, что машина ещё не выпущена.Под капотом гиперкара установлен турбомотор V6 объёмом 1,6 литра, которым комплектуются спортивные болиды команды Mercedes для «Формулы-1», его производительность составляет 680 лошадиных сил. Также машина имеет два электродвигателя мощностью 320 «лошадей». По предварительным данным до первой «сотни» автомобиль будет разгоняться за 2,5 секунды, а его максимальная скорость будет превышать 350 км/час.