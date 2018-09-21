В Кемеровской области в ДТП погибли три человека
Автомобиль «Волга» и иномарка «Chevrolet Aveo» столкнулись на трассе в Кемеровской области. По имеющимся данным причиной аварии послужил автомобиль «Волга» выполнявший обгон.
В ночь на 21 сентября на 124-м километры трассы «Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск», в Прокопьевском районе, 64-летний водитель «Волги» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения. По предварительным данным он не убедился в безопасности манёвра, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Chevrolet Aveo» за рулём которого сидела 23-летняя девушка.
Водитель «Волги», его 37-летний пассажир и водитель «Chevrolet Aveo» погибли на месте. 33-летний пассажир иномарки с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.
На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственный комитет ОМВД России по Прокопьевскому району.
В ночь на 21 сентября на 124-м километры трассы «Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк-Междуреченск», в Прокопьевском районе, 64-летний водитель «Волги» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения. По предварительным данным он не убедился в безопасности манёвра, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Chevrolet Aveo» за рулём которого сидела 23-летняя девушка.
Водитель «Волги», его 37-летний пассажир и водитель «Chevrolet Aveo» погибли на месте. 33-летний пассажир иномарки с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.
На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственный комитет ОМВД России по Прокопьевскому району.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 09:02