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В вагине британки врачи обнаружили останки мертвой черепахи

В Британии у женщины внутри полового органа врачи обнаружили мертвую черепаху. Во время отдыха на острове Тенерифе британка почувствовала сильную боль в промежности, поэтому она решила обратиться за медпомощью.

В вагине британки врачи обнаружили останки мертвой черепахи


Начав осмотр, врачи были удивлены тем, что нашли в гениталиях женщины. Внутри влагалища находилось разлагавшееся тело мертвой черепахи. Именно процесс разложения начал распространять инфекцию в теле женщины, что послужило причиной внезапной боли.

Врачи не уточнили размер черепахи, но они недоумевали, как животное могло туда попасть. Отмечается, что 13 сентября женщина с друзьями ходила на вечеринку, после этого она стала ощущать внутри себя инородный предмет. О странной находке врачи сообщили полицейским, теперь им предстоит провести проверку по данному инциденту.

 
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Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:13
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