В вагине британки врачи обнаружили останки мертвой черепахи

Начав осмотр, врачи были удивлены тем, что нашли в гениталиях женщины. Внутри влагалища находилось разлагавшееся тело мертвой черепахи. Именно процесс разложения начал распространять инфекцию в теле женщины, что послужило причиной внезапной боли.Врачи не уточнили размер черепахи, но они недоумевали, как животное могло туда попасть. Отмечается, что 13 сентября женщина с друзьями ходила на вечеринку, после этого она стала ощущать внутри себя инородный предмет. О странной находке врачи сообщили полицейским, теперь им предстоит провести проверку по данному инциденту.