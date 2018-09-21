На Новом Арбате в Москве иномарка на скорости врезалась в остановку

По словам очевидцев происшествия, автолюбитель двигался на большой скорости. Машина влетела на автобусную остановку «Кинотеатр Октябрь» около дома №20. Железные крепления остановки сильно повреждены, стёкла полностью разбиты.Водитель не пострадал. Неизвестно, были ли в это время на остановке люди, но по имеющимся данным пострадавших нет.Причины вчерашней аварии на Новом Арбате устанавливаются, полиция ведёт расследование.