На Новом Арбате в Москве иномарка на скорости врезалась в остановку
Автомобиль Mazda, вечером 20 сентября, на полном ходу врезался в автобусную остановку в центре Москвы на Новом Арбате. По предварительным данным водитель иномарки не справился с управлением.
По словам очевидцев происшествия, автолюбитель двигался на большой скорости. Машина влетела на автобусную остановку «Кинотеатр Октябрь» около дома №20. Железные крепления остановки сильно повреждены, стёкла полностью разбиты.
Водитель не пострадал. Неизвестно, были ли в это время на остановке люди, но по имеющимся данным пострадавших нет.
Причины вчерашней аварии на Новом Арбате устанавливаются, полиция ведёт расследование.
По словам очевидцев происшествия, автолюбитель двигался на большой скорости. Машина влетела на автобусную остановку «Кинотеатр Октябрь» около дома №20. Железные крепления остановки сильно повреждены, стёкла полностью разбиты.
Водитель не пострадал. Неизвестно, были ли в это время на остановке люди, но по имеющимся данным пострадавших нет.
Причины вчерашней аварии на Новом Арбате устанавливаются, полиция ведёт расследование.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 08:34