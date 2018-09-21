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Звезда «Интернов» Светлана Камынина раскрыла секрет силиконовой груди

Звезда сериала «Интерны» Светлана Камынина раскрыла секрет силиконовой груди. Актриса рассказала подписчикам в Instagram, что у неё никогда не возникало желание увеличивать грудь, но ей пришлось играть героиню с вставной грудью.

Звезда «Интернов» Светлана Камынина раскрыла секрет силиконовой груди


По словам Камыниной, она испытала необычное впечатление от силиконовых вставок, а также актриса с интересом наблюдает за тем, как реагируют мужчины на её увеличенную игровую грудь. При этом звезда заметила, по отзывам, что женщины тоже обращают внимание на грудь. Недавно артистка опубликовала в социальной сети фотографию, в описании к которой рассказала секрет пышного бюста.

В комментариях к посту некоторые поклонники Светланы Камыниной признались, что в новом образе не сразу её узнали. Тема увеличения груди напомнила фанатам звезды эпизод из сериала «Интерны», когда один из героев подслушивал разговор с пластическим хирургом.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:28
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