Ольгу Бузову позвали замуж в Ереване

«Я очень люблю Армению, а Шарль Азнавур – мой хороший друг и любимый певец с самого детства. Поэтому мне вдвойне приятно, что я не просто стану гостем одного из самых популярных комедийных шоу в России, но и смогу проникнуться духом этой прекрасной страны», - заявил репортерам Жан-Клод Ван Дамм на красной дорожке фестиваля «Comedy Club».

«Я обязан был не промахнуться, Паша слишком красивый!», - заявил Жан-Клод Ван Дамм.

Ни для кого не является секретом, что в последнее время резиденты «Comedy Club» проводят свой фестиваль в Сочи. Ранее юмористы отдавали предпочтение Юрмале. Как бы там ни было, однако рано или поздно, но это все-таки должно было произойти: фестиваль «поехал» на родину.Всем известно, что многими любимая юмористическая телепрограмма была создана в далеком 2003 году командой под названием «Новые армяне», в состав которой входили Артак Гаспарян, Гарик Мартиросян, Артур Джанибекян, Арташес Саркисян, Артур Тумасян и многие другие.Нужно сказать, что такого количества знаменитых гостей в столице Армении не было уже очень давно. На фестивале «Comedy Club» собрались настоящие сливки общества, а также их близкие друзья. Впрочем, самым главным гостем первого вечера съемок, который прошел 15 сентября, оказался Жан-Клод Ван Дамм. Голливудского актера и каскадера громче всех встречали на красной дорожке.Несмотря на то, что Жан-Клод Ван Дамм отказался показывать на красной дорожке фестиваля «Comedy Club» свои профессиональные трюки, с журналистами и преданными поклонниками голливудский актер пообщался с удовольствием и довольно весело.Невооруженным взглядом можно было заметить, что знаменитости понравилась и столица Армении, и люди, которые его в тот вечер окружали, и атмосфера юмора, заполонившая прямо-таки весь зал СКК имени Карена Демирчяна. Жан-Клод Ван Дамм даже на сцене успел отличиться от других звездных гостей. Голливудский актер принял участие в традиционной дискуссии с Павлом Волей и Гариком Мартиросяном.Павел и Гарик вызвали Жан-Клод Ван Дамма к себе на сцену, где попросили актера продемонстрировать довольно опасный трюк. Голливудская звезда сбил ногой яблоко, которое положили на голову Воле.К слову, в честь фестиваля «Comedy Club» на своей родине Гарик Мартиросян решил вернуться на сцену. Ведь не секрет, что последний год только Павел Воля и Гарик Харламов общаются с гостями, в то время, как Гарик только из-за кулис может вставить несколько своих «едких» комментариев. На сегодняшний день преданные поклонники комедийной телепрограммы довольны, ведь состоялся дуэт Павла Воли и Гарика Мартиросяна, которого они так давно ждали.Стоит отметить, что прославленная поющая телеведущая Ольга Бузова приехала на фестиваль «Comedy Club» уже на второй день. По традиции съемки телепередачи начались с музыкальной композиции. В итоге Ольге пришлось продемонстрировать всем звездным гостям то, на что она все-таки способна. Теледива исполнила свой новый хит под названием «Ночь, текила» и просто-таки «зажгла» и без того страстную армянскую публику.Кстати, «Comedy Club» посвятил Ольге Бузовой сразу несколько своих номеров. Михаил Галустян в образе Жорика Вартанова решил «развести» телеведущую скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» на бесплатную рекламу в ее личном инста-блоге. Павел Воля вдоволь нашутился, задавая Ольге коварные вопросы.А вот Евгений Синяк и вовсе выделился, позвав Бузову замуж. А если быть точнее, резидент попросил знаменитость обратить свое внимание на то, что он является весьма успешным и свободным мужчиной, поэтому его можно рассматривать, как потенциального «жениха».Подчеркнем, что весьма забавная история случилась с Натальей Еприкян – основательницей телешоу под названием «Comedy Woman».Водитель, которого послали в аэропорт встречать Наталью Андреевну, попросту не признал в знаменитости армянку.Мало кто знает, что Еприкян является армянкой только по отцу, от которого Наталья и унаследовала фамилию и отчество. Тем не менее, по внешним данным основательница «Comedy Woman» мало похожа на жителей Армении. В то время, как Наталья очень хорошо говорит по-армянски.К слову, на открытии многими любимого фестиваля «Comedy Club» Наталья Андреевна появилась с довольно колоритным персонажем. Нужно сказать, что высокий мужчина с седой бородой в чалме, одетый в традиционный грузинский костюм и идущий по красной дорожке как Султан Сулейман привлек внимание буквально всех девушек в зале.Наталья Еприкян с «кавалером» провела абсолютно весь вечер. Они сидели за одним столиком в зрительском зале, а после мероприятия также не отходили друг от друга и до утра просидели в одном из армянских заведений. Как удалось выяснить журналистам, спутником Натальи Андреевной является довольно популярный в Грузии музыкант – Кахабер Цискаридзе.«Кавалер» основательницы «Comedy Woman» создал музыкальный коллектив под названием «Kahaberi & Khanums», который выступает в стиле непривычного сочетания этнических мотивов и этно-электро-хаус музыки. Кахаберу Цискаридзе сорок два года. С Натальей Андреевной музыкант знаком уже очень давно. Когда-то грузинская знаменитость даже приезжал на съемки очередного выпуска «Comedy Woman».Стоит заметить, что отдельной главы заслуживают любимые супруги резидентов и создателей телешоу «Comedy Club». Анжелика Рева, Элина Джанибекян, Жанна Мартиросян. С нарядами именно этих дамочек могли бы с легкостью посоперничать платья голливудских актрис на церемонии награждения всем известной премии «Оскар».К слову, многие специалисты уверены, что фестиваль «Comedy Club» еще не раз пройдет в столице Армении. По их словам, вполне возможным является еще и тот факт, что мероприятие в Ереване будут проводить на постоянной основе.Несомненно, что теплый прием, который организовали для всех резиденты и создатели «Comedy Club» совместно с группой компаний ТРЦ «РИО», «ФораБанком», «Ташир», а также кинотеатрами «Синема Стра» на хлебосольной армянской земле, запомнится его знаменитым гостям на долгий срок, если не навсегда.