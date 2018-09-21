Последняя версия iOS получила секретный «рейтинг доверия»

В британском издании The Sun сообщается, что пользователи будут получать баллы в числовой «рейтинг доверия», связанный с устройством. При этом каждый раз, когда пользователь делает покупку, рейтинг в автоматическом режиме отправляется в Apple. Также в новой функции учитываются телефонные звонки и письма отправленные по электронной почте. Хранится рейтинг только в устройстве пользователя и в «яблочной» корпорации.При этом представители корпорации уверяют, что операционная система не читает электронные письма, а также в компании не могут отслеживать, как составляется рейтинг. К тому же отмечается, что передача данных происходит в зашифрованном режиме, а спустя какое-то время информация обнуляется.