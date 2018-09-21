Ольга Бузова уничтожила имущество бизнесмена на 20 млн

Именно во время съемок этого клипа знаменитость смогла испортить имущество аж на 20 миллионов. Правда пока только российских рублей. Клип снимался в доме известного композитора и продюсера Андрея Ковалева.Музыкант рассказывает, что Бузова и Вика АК работали над клипом под эпическим и «оригинальным» названием «Дом-2». Ковалёв заявил, что команда «этой звезды» перевернула вверх дном и разнесла ему весь дом. Также были разбиты несколько ваз на сумму 20 млн рублей.Теперь Андрей хочет взыскать деньги с этого неадекватного дуэта.