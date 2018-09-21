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Ольга Бузова уничтожила имущество бизнесмена на 20 млн

Известная ведущая «Дома-2» и популярная сегодня певица Ольга Бузова начала снимать новый клип.

Ольга Бузова уничтожила имущество бизнесмена на 20 млн


Именно во время съемок этого клипа знаменитость смогла испортить имущество аж на 20 миллионов. Правда пока только российских рублей. Клип снимался в доме известного композитора и продюсера Андрея Ковалева.

Музыкант рассказывает, что Бузова и Вика АК работали над клипом под эпическим и «оригинальным» названием «Дом-2». Ковалёв заявил, что команда «этой звезды» перевернула вверх дном и разнесла ему весь дом. Также были разбиты несколько ваз на сумму 20 млн рублей.

Ольга Бузова уничтожила имущество бизнесмена на 20 млн


Теперь Андрей хочет взыскать деньги с этого неадекватного дуэта.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:34
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