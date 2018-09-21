Флагманский смартфон Sony Xperia XZ3 скоро появится на российском рынке

Представители компании Sony сообщили, что продажи девайса начнутся 10 октября, а его цена составит 69 990 рублей. При этом предварительные заказы на новинку российские ритейлеры станут принимать с 1 октября. Те пользователи, которые оформят предзаказ на Sony Xperia XZ3, в подарок получат игровую приставку PlayStation 4. Отмечается, что смартфон будет доступен в корпусах бордового, черного, зелёного и серебристого цвета.Новый гаджет оснащён OLED-дисплеем диагональю 6 дюймов, однокристальной системой Snapdragon 845, основной камерой на 19 мегапикселей и фронтальной на 13 мегапикселей. Также смартфон получил аккумуляторную батарею ёмкостью 3 330 мА•ч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки.