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Флагманский смартфон Sony Xperia XZ3 скоро появится на российском рынке

На российском рынке скоро поступит в продажу флагманский смартфон Sony Xperia XZ3. Производитель объявил о сроках начала реализации и стоимости нового устройства.

Флагманский смартфон Sony Xperia XZ3 скоро появится на российском рынке


Представители компании Sony сообщили, что продажи девайса начнутся 10 октября, а его цена составит 69 990 рублей. При этом предварительные заказы на новинку российские ритейлеры станут принимать с 1 октября. Те пользователи, которые оформят предзаказ на Sony Xperia XZ3, в подарок получат игровую приставку PlayStation 4. Отмечается, что смартфон будет доступен в корпусах бордового, черного, зелёного и серебристого цвета.

Новый гаджет оснащён OLED-дисплеем диагональю 6 дюймов, однокристальной системой Snapdragon 845, основной камерой на 19 мегапикселей и фронтальной на 13 мегапикселей. Также смартфон получил аккумуляторную батарею ёмкостью 3 330 мА•ч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:16
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