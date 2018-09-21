Детальный снимок созвездия Волосы Вероники сделал телескоп Hubble

Созвездие Волосы Вероники состоит из двух более мелких скоплений – Abell 1656 и Льва. По словам учёных, большинство галактик в созвездии имеют эллиптическую форму, а также там имеются галактики в виде спирали. Помимо известных науке звёздных систем специалисты обнаружили и некоторые аномалии. К примеру, галактика NGC 4858 имеет слишком длинное строение из ярких звёзд, которые выходят из центра и выстраиваются посередине. По словам экспертов, эта звёздная система отличается от других высокой скоростью звёздообразования.Телескоп Hubble на орбите работает почти 30 лет, с его помощью специалисты наблюдают за Вселенной в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом диапазонах. Благодаря этому телескопу у специалистов есть возможность получать снимки из глубокого космоса в хорошем качестве.