Детальный снимок созвездия Волосы Вероники сделал телескоп Hubble
Детальный снимок самого красивого созвездия Волосы Вероники был сделан при помощи телескопа Hubble. Этот космический объект находится от Земли на расстоянии 300 миллионов световых лет.
Созвездие Волосы Вероники состоит из двух более мелких скоплений – Abell 1656 и Льва. По словам учёных, большинство галактик в созвездии имеют эллиптическую форму, а также там имеются галактики в виде спирали. Помимо известных науке звёздных систем специалисты обнаружили и некоторые аномалии. К примеру, галактика NGC 4858 имеет слишком длинное строение из ярких звёзд, которые выходят из центра и выстраиваются посередине. По словам экспертов, эта звёздная система отличается от других высокой скоростью звёздообразования.
Телескоп Hubble на орбите работает почти 30 лет, с его помощью специалисты наблюдают за Вселенной в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом диапазонах. Благодаря этому телескопу у специалистов есть возможность получать снимки из глубокого космоса в хорошем качестве.
Созвездие Волосы Вероники состоит из двух более мелких скоплений – Abell 1656 и Льва. По словам учёных, большинство галактик в созвездии имеют эллиптическую форму, а также там имеются галактики в виде спирали. Помимо известных науке звёздных систем специалисты обнаружили и некоторые аномалии. К примеру, галактика NGC 4858 имеет слишком длинное строение из ярких звёзд, которые выходят из центра и выстраиваются посередине. По словам экспертов, эта звёздная система отличается от других высокой скоростью звёздообразования.
Телескоп Hubble на орбите работает почти 30 лет, с его помощью специалисты наблюдают за Вселенной в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом диапазонах. Благодаря этому телескопу у специалистов есть возможность получать снимки из глубокого космоса в хорошем качестве.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:00