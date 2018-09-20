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Солнечный зонд «Паркер» прислал первые научные данные

Солнечный зонд «Паркер» впервые прислал научные сведения. Аппарат создавался с 2008 года для проведения измерений ключевых характеристик атмосферы и электромагнитных полей поблизости от звезды.

Солнечный зонд «Паркер» прислал первые научные данные


Предполагается, что зонд «Паркер» спустя 7 лет приблизится к Солнцу. Первый перигелий будет пройден 1 ноября на удалении в 24 млн км от Земли. Зонд будет пребывать в экстремальных условиях: нагрев от сильного излучения и бомбардировка заряженными частицами. Эксперты укомплектовали модель теплозащитным щитом, а также технологией охлаждения. Большинство деталей созданы из выдерживающих высокую температуру материалов.

Солнечный зонд «Паркер» отправил на Землю сведения от всех установленных на борту инструментов, подтвердив их работоспособность. Оптический телескоп сделал пробное фото, на котором запечатлел Юпитер и центральную часть области Млечного Пути. В первых числах сентября стали работать спецантенны, требующиеся для подробного исследования электрических полей.

 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:23
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