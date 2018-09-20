Уфолог обнаружил в марсианской пещере напуганного инопланетянина

По словам исследователя, данные сведения были обнаружены благодаря обнародованным фотоснимкам, которые предоставил общественности космический ровер Spirit. Скотт Уоринг утверждает, что на полученных изображениях предоставляется возможность лицезреть напуганного инопланетянина‍, который затаился в марсианской пещере. Исследователь акцентировал внимание зрителей на том, что существо собиралось совершить попытку нападения на ровер.Не исключено, что представитель внеземной цивилизации был чрезвычайно напуган появлением робота. Уфолог заявил, что подобное в очередной раз свидетельствует о том, что ведомство NASA всячески препятствует работе и его коллег.