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Ученые: Ледниковый комплекс Вавилова оказался одним из самых быстротающих ледников

Ледниковый комплекс Вавилова стал очень быстро таять, поэтому попал в рейтинг самых быстротающих ледников. Об этом стало известно после отчета зарубежных ученых, ссылающихся на сведения спутниковой системы DigitalGlobe.

Ученые: Ледниковый комплекс Вавилова оказался одним из самых быстротающих ледников


Специалисты сделали вывод, что ежедневно левый исток комплекса возле подножья Дарвазской стены уменьшается примерно на 0,3 метра. К слову, ледник, подобный этому, покрывает не менее 770 тысяч квадратных километров Земли, поэтому, его таяние приводит к повышению уровня Мирового океана. Прогнозы исследователей неблагоприятные: скорее всего, ледниковый комплекс Вавилова начнёт таять ещё стремительнее, а это явление может продолжиться и с остальными ледяными шапками.

Впервые таяние льдов в этом районе было обнаружено 8 лет назад, а к 2015 году темпы процесса начали ускоряться, достигнув пика в этом году, подытожили эксперты.

 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:14
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