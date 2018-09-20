Ученые: Ледниковый комплекс Вавилова оказался одним из самых быстротающих ледников
Ледниковый комплекс Вавилова стал очень быстро таять, поэтому попал в рейтинг самых быстротающих ледников. Об этом стало известно после отчета зарубежных ученых, ссылающихся на сведения спутниковой системы DigitalGlobe.
Специалисты сделали вывод, что ежедневно левый исток комплекса возле подножья Дарвазской стены уменьшается примерно на 0,3 метра. К слову, ледник, подобный этому, покрывает не менее 770 тысяч квадратных километров Земли, поэтому, его таяние приводит к повышению уровня Мирового океана. Прогнозы исследователей неблагоприятные: скорее всего, ледниковый комплекс Вавилова начнёт таять ещё стремительнее, а это явление может продолжиться и с остальными ледяными шапками.
Впервые таяние льдов в этом районе было обнаружено 8 лет назад, а к 2015 году темпы процесса начали ускоряться, достигнув пика в этом году, подытожили эксперты.
Специалисты сделали вывод, что ежедневно левый исток комплекса возле подножья Дарвазской стены уменьшается примерно на 0,3 метра. К слову, ледник, подобный этому, покрывает не менее 770 тысяч квадратных километров Земли, поэтому, его таяние приводит к повышению уровня Мирового океана. Прогнозы исследователей неблагоприятные: скорее всего, ледниковый комплекс Вавилова начнёт таять ещё стремительнее, а это явление может продолжиться и с остальными ледяными шапками.
Впервые таяние льдов в этом районе было обнаружено 8 лет назад, а к 2015 году темпы процесса начали ускоряться, достигнув пика в этом году, подытожили эксперты.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:14