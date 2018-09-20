Ученые: Ледниковый комплекс Вавилова оказался одним из самых быстротающих ледников

Специалисты сделали вывод, что ежедневно левый исток комплекса возле подножья Дарвазской стены уменьшается примерно на 0,3 метра. К слову, ледник, подобный этому, покрывает не менее 770 тысяч квадратных километров Земли, поэтому, его таяние приводит к повышению уровня Мирового океана. Прогнозы исследователей неблагоприятные: скорее всего, ледниковый комплекс Вавилова начнёт таять ещё стремительнее, а это явление может продолжиться и с остальными ледяными шапками.Впервые таяние льдов в этом районе было обнаружено 8 лет назад, а к 2015 году темпы процесса начали ускоряться, достигнув пика в этом году, подытожили эксперты.