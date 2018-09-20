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В Крыму прокомментировали обещание Порошенко убрать Черноморский флот от полуострова

В Крыму прокомментировали обещание Порошенко убрать из акватории полуострова Черноморский флот. Депутатом Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что на месте президента Украины старался бы «открыть глаза и оглядеться вокруг», чтобы хорошо понять происходящее в его государстве.
В Крыму прокомментировали обещание Порошенко убрать Черноморский флот от полуострова


«Если выступление украинского президента является просто частью предвыборной программы, что у меня сомнений не вызывает, он говорит не те вещи. Украинцы хотели бы услышать, когда будет рост зарплат, понижение тарифов, стабилизация экономики, восстановление отношений с Россией», - цитирует парламентария «ПолитЭксперт».

Депутат добавил, что Черноморский флот из Севастополя пытались убрать в течение всей его истории, однако это никому в итоге не удалось сделать. Соответственно, Порошенко значительно переоценивает собственные возможности, делая заявления, не имеющие никаких серьезных оснований.

 
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Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:12
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