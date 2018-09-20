АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Первый русский супергерой: 16 лет назад не стало Сергея Бодрова
EUR 78.36 USD 67.01
Курс валют на 20.09.2018

NASA показало на видео, как менялась жизнь на Земле за последние 20 лет

NASA опубликовало ролик, в котором всего за 5 минут смогло показать, как менялась жизнь на Земле за последние 20 лет. Визуализация была выполнена с помощью фотографий, который были сделаны различными спутниками.

NASA показало на видео, как менялась жизнь на Земле за последние 20 лет


Видео показывает планету и ее сезонные изменения. В ролике можно увидеть, как уменьшаются и увеличиваются снежные покровы на Южном и Северном полюсах. Специалисты отслеживают, как изменилась жизнь растительности на Земле за последние 20 лет, чтобы можно было лучше понять, каким образом экосистемы реагируют на изменяющиеся условия климата планеты.



Также данные исследования показывают, что повышение температуры морской поверхности весьма осложняет жизнь фитопланктона, а это означает, что в океане становится все меньше организмов, которые способны поглощать углекислый газ. Показано в ролике и следствие этого процесса, а именно постепенное сокращение арктических льдов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Макушина Валентина Вчера, 22:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали причину внезапной смерти
Эксперты назвали ТОП-5 лучших смартфонов на
Вывод учёных: Великое Пермское вымирание
Представлена новая созданная учеными из РФ карта
Кэти Топурия в Instagram показала фотографию в
NASA показало на видео, как менялась жизнь на
В Сети опубликовали результаты тестов Meizu 16X
Оксана Самойлова готовится к операции по
Концепт Chrysler Portal будет выпущен в серийной
Евгений Петросян снялся в программе Андрея
Ученые: Роботы к 2024 году отнимут у людей больше
В Китае начнут выпуск клона Land Cruiser с
"Похоже на пижаму": Алла Пугачева появилась на
Солнечный зонд «Паркер» прислал первые научные
Уфолог обнаружил в марсианской пещере напуганного
Появился первый официальный рендер смартфона
Ученые: Ледниковый комплекс Вавилова оказался
В Крыму прокомментировали обещание Порошенко
Apple возможно откажется от Lightning-порта в
Кроссовер Datsun redi-GO обзавёлся спецверсией
Гибридный планшет Google Pixelbook засветился на
Ученые: Феминисток привлекают «доброжелательно
DC показала половой орган Бэтмена в новом комиксе
Volkswagen показал электрический фургон I.D. Buzz
Карина Мишулина рассказала о здоровье матери
Разборка iPhone XS раскрыла некоторые факты о
ГАЗ представил в Ганновере экспортный внедорожный
В Москве автомобиль совершил наезд на ребенка
«Бородиной остается только развести руками»:
Первый русский супергерой: 16 лет назад не стало
Просмотреть все новости