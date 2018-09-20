NASA показало на видео, как менялась жизнь на Земле за последние 20 лет

Видео показывает планету и ее сезонные изменения. В ролике можно увидеть, как уменьшаются и увеличиваются снежные покровы на Южном и Северном полюсах. Специалисты отслеживают, как изменилась жизнь растительности на Земле за последние 20 лет, чтобы можно было лучше понять, каким образом экосистемы реагируют на изменяющиеся условия климата планеты.Также данные исследования показывают, что повышение температуры морской поверхности весьма осложняет жизнь фитопланктона, а это означает, что в океане становится все меньше организмов, которые способны поглощать углекислый газ. Показано в ролике и следствие этого процесса, а именно постепенное сокращение арктических льдов.