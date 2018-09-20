Появился первый официальный рендер смартфона Nokia 7.1 Plus
В интернете разместил первый официальный рендер Nokia 7.1 Plus. Смартыон еще не анонсирован, однако сетевой источник отмечает, что получил доступ к первому официальному изображению новинки.
Несколько дней назад в интернете разместили несколько снимков, которые, предположительно, показывают лицевые стороны смартфона Nokia 7.1 Plus. На этих снимках вырез в верхней части дисплея отсутствовал. При этом на новом рендере он всё же присутствует. Новинка будет оснащена дисплеем с диагональю 5,9 дюйма при разрешающей способности 2,28х1,08 тысячи точек при соотношении сторон в 19:9. В то же время двойная основная камера использует оптику Carl Zeiss. Ниже камеры на задней панели располагается дактилоскопический сканер. Предположительно, устройство будет использовать чистую оболочку Android.
Смартфону Nokia 7.1 Plus прогнозируют использование процессора Snapdragon 710 от Qualcomm, ОЗУ объемом 6 ГБ, а также ПЗУ на 128 ГБ. Устройство станет поддерживать быструю 18-ваттную зарядку. Выпуск ожидается в конце текущего года по стоимости в $350.
Несколько дней назад в интернете разместили несколько снимков, которые, предположительно, показывают лицевые стороны смартфона Nokia 7.1 Plus. На этих снимках вырез в верхней части дисплея отсутствовал. При этом на новом рендере он всё же присутствует. Новинка будет оснащена дисплеем с диагональю 5,9 дюйма при разрешающей способности 2,28х1,08 тысячи точек при соотношении сторон в 19:9. В то же время двойная основная камера использует оптику Carl Zeiss. Ниже камеры на задней панели располагается дактилоскопический сканер. Предположительно, устройство будет использовать чистую оболочку Android.
Смартфону Nokia 7.1 Plus прогнозируют использование процессора Snapdragon 710 от Qualcomm, ОЗУ объемом 6 ГБ, а также ПЗУ на 128 ГБ. Устройство станет поддерживать быструю 18-ваттную зарядку. Выпуск ожидается в конце текущего года по стоимости в $350.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:15