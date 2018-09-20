Гибридный планшет Google Pixelbook засветился на фотографиях
Сотрудники интернет-портала AboutChromebooks поделились подборкой рендеров планшета Google Pixelbook с подключённой клавиатурой. Кодовое название ещё не анонсированного устройства – Nocturne.
Среди особенностей девайса стоит выделить чипсет Intel Core восьмой генерации и встроенный в кнопку включения дактилоскопический датчик. В качестве операционной системы будет функционировать Chrome OS, предусмотрено наличие двух портов USB Type-C, базирующихся на вышеназванном процессоре, сообщают инсайдеры. В Сети уже появились предпологаемые снимки новинки.
Вероятнее всего, планшет Google Pixelbook впервые покажут уже в первой половине октября вместо со смартфоном Pixel и остальными новинками от Google. К примеру, разработчики вполне могут анонсировать хромбук Nocturne.
Среди особенностей девайса стоит выделить чипсет Intel Core восьмой генерации и встроенный в кнопку включения дактилоскопический датчик. В качестве операционной системы будет функционировать Chrome OS, предусмотрено наличие двух портов USB Type-C, базирующихся на вышеназванном процессоре, сообщают инсайдеры. В Сети уже появились предпологаемые снимки новинки.
Вероятнее всего, планшет Google Pixelbook впервые покажут уже в первой половине октября вместо со смартфоном Pixel и остальными новинками от Google. К примеру, разработчики вполне могут анонсировать хромбук Nocturne.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:36