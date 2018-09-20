Ученые: Феминисток привлекают «доброжелательно сексистские» мужчины

Ученые ни разу не проверяли, действительно ли представительницы женской половины не понимают, что «доброжелательный сексизм» может покровительствовать. Экспертов заинтересовало, было ли данное поведения привлекательными, ведь они сигнализировали о готовности потенциального партнера инвестировать собственные средства в женщину и потомство.Концепция «доброжелательного сексизма» была разработана еще в 1996 году. Создатели этой идеи утверждали, что сексизм не всегда враждебен. Для этого типа мужчин такие отношения, как «женщины должны защищаться своими вторыми половинками», нормально. Но эксперты считают, что это подрывает гендерное равенство. Согласно новым исследованиям, женщины, которые соглашаются с таким поведением, все чаще становятся зависимыми от мужского пола. Симпатия к таким мужчинам обусловлена репродуктивным успехом и эволюцией.