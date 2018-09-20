В Китае начнут выпуск клона Land Cruiser с 4.6-литровым мотором V8

Экстерьер автомобиля был позаимствован у японской версии Toyota Land Cruiser. Это уже не первый «клон» внедорожника, однако раньше компании ограничивались исключительно копированием дизайна, тогда как техническое оснащение оставалось намного проще и дешевле. Специалисты установили под капот 4,6-литровый двигатель V8 мощностью в 286 «лошадей». Создали силовой агрегат в компании Foti Power, принадлежащей CHTC. В паре с двигателем станут работать механическая трансмиссия либо АКПП.Габаритные размеры авто обозначены на уровне 5,089х2,026х1,872 м, а размер колесной базы – 2,95 м. Салон внедорожника от CHTC будет выполнен на 5 либо 7 мест в различных комплектациях. На крышке багажника новинки установлен шильдик L4600, однако название модели пока официально остаётся неизвестным. В соответствии с неподтвержденными сведениями она будет называться Yueli. Цена и дата начала реализации пока не раскрываются.