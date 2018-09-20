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В Китае начнут выпуск клона Land Cruiser с 4.6-литровым мотором V8

В Китае стартует производство клона модели Land Cruiser с двигателем V8 объемом 4,6 литра. Новый внедорожник создают специалисты китайского госконцерна China Hi-Tech Group.

В Китае начнут выпуск клона Land Cruiser с 4.6-литровым мотором V8


Экстерьер автомобиля был позаимствован у японской версии Toyota Land Cruiser. Это уже не первый «клон» внедорожника, однако раньше компании ограничивались исключительно копированием дизайна, тогда как техническое оснащение оставалось намного проще и дешевле. Специалисты установили под капот 4,6-литровый двигатель V8 мощностью в 286 «лошадей». Создали силовой агрегат в компании Foti Power, принадлежащей CHTC. В паре с двигателем станут работать механическая трансмиссия либо АКПП.

Габаритные размеры авто обозначены на уровне 5,089х2,026х1,872 м, а размер колесной базы – 2,95 м. Салон внедорожника от CHTC будет выполнен на 5 либо 7 мест в различных комплектациях. На крышке багажника новинки установлен шильдик L4600, однако название модели пока официально остаётся неизвестным. В соответствии с неподтвержденными сведениями она будет называться Yueli. Цена и дата начала реализации пока не раскрываются.

 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:45
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