Кроссовер Datsun redi-GO обзавёлся спецверсией

Из изменений стоит отметить косметическую доработку интерьера, а также экстерьера. Машина получила новые легкосплавные колёсные диски и радиаторную решетку. Габариты транспортного средства не изменились: длина – 3,43 м, ширина и высота – 1,56 м, колёсная база – 2,35 м. Автомобиль оснащён трёхцилиндровым 0,8-литровым «атмосферным» движком на 53 лошадиных сил, функционирующим с пятиступенчатой МКПП или 1,0-литровым бензиновым мотором на 70 лошадиных сил, работающим в паре с пятидиапазонным «роботом».Стоимость модели будет варьироваться от 358 до 385 тысяч рупий (330 – 355 тысяч рублей). Стоит напомнить, что в прошлом месяце и начале нынешнего на индийском рынке наблюдается повышенный спрос почти на весь модельный ряд Datsun. В особенности, жители этой страны предпочитают новый 3-рядный паркетник Datsun Cross.