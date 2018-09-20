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Кроссовер Datsun redi-GO обзавёлся спецверсией

Для извлечения дополнительной выгоды из повышенных реализаций своих авто на индийском рынке этой осенью, японский автоконцерн Datsun выпустит особую модель обновлённого кросс-хэтчбека redi-GO Limited Edition. Из названия можно понять, что количество экземпляров новинки будет ограничено.

Кроссовер Datsun redi-GO обзавёлся спецверсией


Из изменений стоит отметить косметическую доработку интерьера, а также экстерьера. Машина получила новые легкосплавные колёсные диски и радиаторную решетку. Габариты транспортного средства не изменились: длина – 3,43 м, ширина и высота – 1,56 м, колёсная база – 2,35 м. Автомобиль оснащён трёхцилиндровым 0,8-литровым «атмосферным» движком на 53 лошадиных сил, функционирующим с пятиступенчатой МКПП или 1,0-литровым бензиновым мотором на 70 лошадиных сил, работающим в паре с пятидиапазонным «роботом».

Стоимость модели будет варьироваться от 358 до 385 тысяч рупий (330 – 355 тысяч рублей). Стоит напомнить, что в прошлом месяце и начале нынешнего на индийском рынке наблюдается повышенный спрос почти на весь модельный ряд Datsun. В особенности, жители этой страны предпочитают новый 3-рядный паркетник Datsun Cross.

 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:48
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