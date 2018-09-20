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Оксана Самойлова готовится к операции по коррекции зрения

На своей страннице в Instagram Оксана Самойлова призналась поклонником, что готовится к операции по коррекции зрения. Супруга рэп-исполнителя Джигана уже давно страдает оттого, что плохо видит.

Оксана Самойлова готовится к операции по коррекции зрения


Оксана Самойлова опубликовала в Instagram новое фото с дочерью, в подписи к посту она написала: «Я наконец-то решилась, спустя 100/500 лет куриной слепоты сделать операцию по коррекции зрения». В конце своей публикации супруга рэп-исполнителя Джигана поинтересовалась у подписчиков, кто из них делал подобную процедуру, и как они себя чувствовали после этого.

Оксана Самойлова готовится к операции по коррекции зрения


Подписчики не заставили себя долго ждать. Пользователи Сети стали на перебой писать в комментариях свое мнение об операцию по коррекции зрения. Одни считают ее безболезненной и не имеющей последствий. Другие опасаются подобного вмешательства. Но нашли и те, кто просто поддержал модель пожелав ей, побыстрее все перенести и восстановить зрение.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:45
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