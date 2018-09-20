Оксана Самойлова готовится к операции по коррекции зрения

Оксана Самойлова опубликовала в Instagram новое фото с дочерью, в подписи к посту она написала: «Я наконец-то решилась, спустя 100/500 лет куриной слепоты сделать операцию по коррекции зрения». В конце своей публикации супруга рэп-исполнителя Джигана поинтересовалась у подписчиков, кто из них делал подобную процедуру, и как они себя чувствовали после этого.Подписчики не заставили себя долго ждать. Пользователи Сети стали на перебой писать в комментариях свое мнение об операцию по коррекции зрения. Одни считают ее безболезненной и не имеющей последствий. Другие опасаются подобного вмешательства. Но нашли и те, кто просто поддержал модель пожелав ей, побыстрее все перенести и восстановить зрение.