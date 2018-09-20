В Москве автомобиль совершил наезд на ребенка
В Москве автомобиль совершил наезд на ребенка. Очевидцы проинформировали, что инцидент случился на улице Удальцова.
Пострадавшего госпитализировали на медицинском вертолете. В московском УГИБДД добавили, что ДТП случилось поблизости домостроения №40 на указанной улице.
Автомобиль сбил несовершеннолетнего на проезжей части. Определяются все обстоятельства аварии.
Пострадавшего госпитализировали на медицинском вертолете. В московском УГИБДД добавили, что ДТП случилось поблизости домостроения №40 на указанной улице.
Автомобиль сбил несовершеннолетнего на проезжей части. Определяются все обстоятельства аварии.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:08