Разборка iPhone XS раскрыла некоторые факты о смартфоне

Автор ролика рассказал, что отделить дисплей от корпуса стало намного сложнее из-за клея, которого очень много. Вероятно, это обусловлено тем, что новый iPhone получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Компания Apple заявляет, что XS способен пережить погружение в воду на глубину до 1,5 метров и длительностью до 30 минут.Другим отличием iPhone XS от предыдущей модели стала уменьшенная емкость аккумулятора. При этом компания обещает, что гаджет работает на 30 минут дольше. Кроме того, если в iPhone X L-образный аккумулятор состоял из двух блоков, то в XS это один цельный компонент.