АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Первый русский супергерой: 16 лет назад не стало Сергея Бодрова
EUR 78.36 USD 67.01
Курс валют на 20.09.2018

Разборка iPhone XS раскрыла некоторые факты о смартфоне

Представленный совсем недавно iPhone XS ещё не успел поступить в продажу, а в Сети уже появился первый ролик с разборкой данного смартфона. На YouTube новинку изучили авторы канала FixjeiPhone, которые выявили ряд конструктивных особенностей гаджета.

Разборка iPhone XS раскрыла некоторые факты о смартфоне


Автор ролика рассказал, что отделить дисплей от корпуса стало намного сложнее из-за клея, которого очень много. Вероятно, это обусловлено тем, что новый iPhone получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Компания Apple заявляет, что XS способен пережить погружение в воду на глубину до 1,5 метров и длительностью до 30 минут.



Другим отличием iPhone XS от предыдущей модели стала уменьшенная емкость аккумулятора. При этом компания обещает, что гаджет работает на 30 минут дольше. Кроме того, если в iPhone X L-образный аккумулятор состоял из двух блоков, то в XS это один цельный компонент.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:28
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Volkswagen показал электрический фургон I.D. Buzz
Карина Мишулина рассказала о здоровье матери
Разборка iPhone XS раскрыла некоторые факты о
ГАЗ представил в Ганновере экспортный внедорожный
В Москве автомобиль совершил наезд на ребенка
«Бородиной остается только развести руками»:
Первый русский супергерой: 16 лет назад не стало
Учёные: У минерала калаверит меняющаяся
Эксперты прокомментировали введение новых
Смартфон Galaxy A7 с тройной камерой от Samsung
Людмила Поргина рассказала о состоянии
В Подмосковье на трассе М-2 сгорел пассажирский
В Санкт-Петербурге «Скорая помощь» столкнулась с
В Сети появился снимок обновлённой версии LADA
«На «Дом-2» я больше не вернусь!»: Стало
Ученые обнаружили следы недавнего столкновения
Московский кредитный банк восстановил работу
Toyota начала продажи нового Land Cruiser 200
Глафира Тарханова показала редкий снимок с мужем
В Кирове двое детей сгорели заживо во время пожара
В Башкирии в тройном ДТП с грузовиком погиб один
«Бузколонизация» грядет: Ольга Бузова решила
На побережье Новой Зеландии нашли гигантскую
Cмартфон Samsung загорелся после попытки сделать
Наушники FreeBuds 2 Pro от Huawei смогут
В Петербурге мать с младенцем выпали из окна
«Калашников» запустит в 2019 году серийное
Друзья принца Гарри не приняли в свой круг Меган
В Петрозаводске жестоко убили студентку
Раскрыта тайна найденных на берегу океана
Просмотреть все новости