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Volkswagen показал электрический фургон I.D. Buzz Cargo

Немецкий автоконцерн Volkswagen продемонстрировал новую модель, вошедшую в линейку I.D под названием Buzz Cargo. Транспортное средство является грузовой модификацией микроавтобуса, дебют которого состоялся около 1,5 лет назад в рамках Детройтского автосалона.

Volkswagen показал электрический фургон I.D. Buzz Cargo


Габариты фургона составили: длина – 5,05 м, ширина – 1,97 м, высота – 1,96 м, колёсная база – 3,3 м. Машина способна перевозить более 750 килограмм груза. Volkswagen I.D. Buzz Cargo оснащен электромотором на 150 киловатт (около 195-200 лошадиных сил), а максимальная скорость составляет не менее 160 км/час. Без подзарядки транспортное средство проезжает более 545 километров, а запас аккумулятора пополняется на 80% в течение 15 минут.

Серийное производство электромобилей Volkswagen новой генерации начнётся уже через 2 года. Вначале должен дебютировать компактный хэтчбек, затем в продаже появятся кроссоверы, минивэны и, скорее всего, флагманские седаны. К 2025 году немецкие специалисты хотят запустить в серию как минимум 20 машин с электродвигателями.

 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:56
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