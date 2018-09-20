Volkswagen показал электрический фургон I.D. Buzz Cargo

Габариты фургона составили: длина – 5,05 м, ширина – 1,97 м, высота – 1,96 м, колёсная база – 3,3 м. Машина способна перевозить более 750 килограмм груза. Volkswagen I.D. Buzz Cargo оснащен электромотором на 150 киловатт (около 195-200 лошадиных сил), а максимальная скорость составляет не менее 160 км/час. Без подзарядки транспортное средство проезжает более 545 километров, а запас аккумулятора пополняется на 80% в течение 15 минут.Серийное производство электромобилей Volkswagen новой генерации начнётся уже через 2 года. Вначале должен дебютировать компактный хэтчбек, затем в продаже появятся кроссоверы, минивэны и, скорее всего, флагманские седаны. К 2025 году немецкие специалисты хотят запустить в серию как минимум 20 машин с электродвигателями.