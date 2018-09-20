«Бородиной остается только развести руками»: Озвучен реальный вес эпатажной участницы «Дома-2» Александры Черно

«Я в шоке! Как можно 25-летней молодой девушке довести себя до такого состояния то? У меня слов нет! Не могу поверить просто в это!», «А я давно знала, что Черно не сможет похудеть! Многим телезрителям было понятно, что Сашка только ради денег согласилась поучаствовать в программе «Перезагрузка»! Только, если быть честным, я была уверена, что она похудеет, чтобы заполучить хорошее финансовое вознаграждение! Я бы уж точно похудела, если бы мне кто-то пообещал заплатить за каждый мой лишний килограмм!!!», - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

«Сашка, Сашка.. Ты меня разочаровала! Мало того, что ты не смогла похудеть ради денег, так ты еще и набрала уже те килограммы, которые сбросила! Совсем скоро ты поймешь, что нужно садиться на диету! А знаешь когда? Когда захочется своему любимому Йосику родить наследника, а забеременеть не будет получаться! Вот тогда ты вспомнишь и «Перезагрузку» и то, что тебе за каждый твой лишний килограмм готовы были заплатить реальные деньги, и хороших профессиональных, а главное бесплатных диетологов, фитнес-тренеров, психологов и так далее!!! Всему свое время! Нам же стоит его попросту дождаться и наслаждаться твоим прозрением!», - написала одна из поклонниц телепроекта «Дом-2» на официальной страничке реалити в социальной сети Instagram.

Ни для кого из преданных поклонников телестройки «Дом-2» не является секретом то, что организаторы реалити «убили» несколько месяцев на преображение одной из самых ярких и рейтинговых участниц проекта – 25-летней Александры Черно. Для того, чтобы одна из самых упитанных «красоток» телешоу сбросила лишние килограммы, были брошены все силы диетологов и профессиональных фитнес-тренеров.Кроме того, благодаря многими любимой телепередаче «Перезагрузка», главной ведущей которой является Ксения Бородина, с Александрой Черно работали лучшие из лучших психологов, визажистов и стилистов, желающие преобразить девушку.Давно очевидно, что все труды Ксении Бородиной и ее команды профессионалов пошли прахом. Ведь Александра по-прежнему продолжает не только набирать лишние килограммы, но и безвкусно краситься и одеваться. Как бы там ни было, но после новостей о том, сколько Черно на самом деле весит, популярной телеведущей реалити-шоу «Дом-2», по мнению многочисленных телезрителей, остается только развести руками и окончательно признать свое поражение в данной «войне».Как стало известно, участница телепроекта «Дом-2» ранее уже ломала проектные весы, когда пыталась взвеситься. Дело в том, что измеряющий массу тела аппарат был банально не ориентирован для нагрузок, которые превышают сто пятьдесят килограммов. А это значит, что не нужно быть даже экстрасенсом, чтобы догадаться, какова же на самом деле была причина поломки весов в данном случае.Именно этот случай и стал причиной того, что за Александру Черно взялись организаторы «Дома-2». Буквально все специалисты пытались избавить бывшую брюнетку от не только лишних килограммов, но и от всех ее недостатков.На сегодняшний день, как оказалось, Александра не только не похудела, но и набрала несколько лишних килограмм. Нужно сказать, что поначалу фотографии, которые Черно то и дело публиковала у себя на страничке в социальной сети Instagram, заставляли некоторых телезрителей реалити-шоу «Дом-2» задуматься – а все ли на самом деле так плохо, ведь вроде бы, мол, лишних килограммов, а соответственно и жира становится куда меньше, да и одеваться участница стала намного лучше.Только вот стоило преданным поклонникам телепроекта посмотреть свежие выпуски «Дома-2», как все стало предельно ясно. А именно, что вся напускная псевдо-красота Александры Черно на самом деле является заслугой работы с фоторедактором и фильтрами в той же самой социальной сети Instagram, однако никак не ее собственная.Потому что разница между фотографиями и кадрами из видеороликов просто-таки громит наповал. На данный момент телезрители даже не сомневаются, что Александра Черно весит больше полутора центнеров, а это значит, что если для нее и подойдут какие-то весы, то они уж точно будут овощными, у которых тоннаж измеряется сотнями килограмм.По словам некоторых телезрителей реалити-шоу «Дом-2», скоро вес Александры Черно приблизится к отметке в двести килограммов, что в ее возрасте (бывшей брюнетке всего двадцать пять лет) может привести к тому, что участнице будет сложно забеременеть и тем более выносить и нормально родить малыша.