ГАЗ представил в Ганновере экспортный внедорожный грузовик «Садко Next»

Модель получила высокий дорожный просвет (315 мм), а также возможность включения понижающей передачи. Подключить привод и активировать её можно при помощи кнопки на панели. Под капотом размещен новый дизельный двигатель ЯМЗ-534, дающий возможность позволяющий на минимальных скоростях развивать достаточно высокий крутящий момент.У нового «Садко» относительно предшественника заметно повышено качество комфорта. Сиденье воителя использует анатомическую поддержку, а кабина оказалась заметно удобнее и просторнее. Повышена рулевая управляемость и пневматическая система тормозов, что позволяет остановить авто достаточно легким нажатием на педаль тормоза. Опционально модель может быть оснащена дополнительным баком, лебедкой и шноркелем.Впервые за историю компании, «Группа ГАЗ» инициирует выпуск новинки именно с экспортной версии. По этой причине «Садко» вначале станет доступен на зарубежных рынках в праворульной модификации, а после этого появится и на российских дорогах в леворульном исполнении.