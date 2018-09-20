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ГАЗ представил в Ганновере экспортный внедорожный грузовик «Садко Next»

ГАЗ представил на выставке в Ганновере грузовик «Садко Next», ориентированный на экспорт. Грузоподъемность транспорта заявлена на уровне в 3 тонны.

ГАЗ представил в Ганновере экспортный внедорожный грузовик «Садко Next»


Модель получила высокий дорожный просвет (315 мм), а также возможность включения понижающей передачи. Подключить привод и активировать её можно при помощи кнопки на панели. Под капотом размещен новый дизельный двигатель ЯМЗ-534, дающий возможность позволяющий на минимальных скоростях развивать достаточно высокий крутящий момент.

У нового «Садко» относительно предшественника заметно повышено качество комфорта. Сиденье воителя использует анатомическую поддержку, а кабина оказалась заметно удобнее и просторнее. Повышена рулевая управляемость и пневматическая система тормозов, что позволяет остановить авто достаточно легким нажатием на педаль тормоза. Опционально модель может быть оснащена дополнительным баком, лебедкой и шноркелем.

Впервые за историю компании, «Группа ГАЗ» инициирует выпуск новинки именно с экспортной версии. По этой причине «Садко» вначале станет доступен на зарубежных рынках в праворульной модификации, а после этого появится и на российских дорогах в леворульном исполнении.

 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:14
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