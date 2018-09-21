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В новом трейлере Resident Evil 2 показали Аду Вонг

Компания Capcom в рамках выставки TGS 2018 представила новый трейлер Resident Evil 2. На видео разработчики игры, помимо уже знакомых пользователям героев, также показали Аду Вонг, которая не много изменилась внешние.

В новом трейлере Resident Evil 2 показали Аду Вонг


Ранее сообщалось, что Resident Evil 2, нельзя назвать полноценным ремейком игры 1998 года. Проект будет напоминать об оригинальной версии, но при этом некоторые локации и моменты в сюжете претерпят вполне серьёзные изменения. Resident Evil 2 поступит в продажу для PS4, PC и Xbox One с 25 января следующего года.



Пользователи Сети уже успели оценить трейлер игры Resident Evil 2 и оставить множество отзывов. Всего за сутки ролик просмотрело более 18 тысяч человек.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:01
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