В новом трейлере Resident Evil 2 показали Аду Вонг
Компания Capcom в рамках выставки TGS 2018 представила новый трейлер Resident Evil 2. На видео разработчики игры, помимо уже знакомых пользователям героев, также показали Аду Вонг, которая не много изменилась внешние.
Ранее сообщалось, что Resident Evil 2, нельзя назвать полноценным ремейком игры 1998 года. Проект будет напоминать об оригинальной версии, но при этом некоторые локации и моменты в сюжете претерпят вполне серьёзные изменения. Resident Evil 2 поступит в продажу для PS4, PC и Xbox One с 25 января следующего года.
Пользователи Сети уже успели оценить трейлер игры Resident Evil 2 и оставить множество отзывов. Всего за сутки ролик просмотрело более 18 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Resident Evil 2, нельзя назвать полноценным ремейком игры 1998 года. Проект будет напоминать об оригинальной версии, но при этом некоторые локации и моменты в сюжете претерпят вполне серьёзные изменения. Resident Evil 2 поступит в продажу для PS4, PC и Xbox One с 25 января следующего года.
Пользователи Сети уже успели оценить трейлер игры Resident Evil 2 и оставить множество отзывов. Всего за сутки ролик просмотрело более 18 тысяч человек.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:01