DC показала половой орган Бэтмена в новом комиксе

Всего же полностью обнаженным Бэтмена можно увидеть целых 4 раза, например, в одном из эпизодов он спасался из попавшего в аварию бэтмобиля, и ему пришлось сбросить собственный костюм.Впрочем, электронная версия выпуска «Бэтмен: Проклятый» оказалась под цензурой. По информации зарубежных СМИ, эта серия комиксов не предназначена для лиц младше 18 лет.