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DC показала половой орган Бэтмена в новом комиксе

В последнем номере комикса, посвященному Бэтмену, супергерой предстанет полностью голым. В издательстве DC Comics решили пририсовать герою половой орган, сообщает TMZ.

DC показала половой орган Бэтмена в новом комиксе


Всего же полностью обнаженным Бэтмена можно увидеть целых 4 раза, например, в одном из эпизодов он спасался из попавшего в аварию бэтмобиля, и ему пришлось сбросить собственный костюм.

Впрочем, электронная версия выпуска «Бэтмен: Проклятый» оказалась под цензурой. По информации зарубежных СМИ, эта серия комиксов не предназначена для лиц младше 18 лет.

 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:10
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