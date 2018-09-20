DC показала половой орган Бэтмена в новом комиксе
В последнем номере комикса, посвященному Бэтмену, супергерой предстанет полностью голым. В издательстве DC Comics решили пририсовать герою половой орган, сообщает TMZ.
Всего же полностью обнаженным Бэтмена можно увидеть целых 4 раза, например, в одном из эпизодов он спасался из попавшего в аварию бэтмобиля, и ему пришлось сбросить собственный костюм.
Впрочем, электронная версия выпуска «Бэтмен: Проклятый» оказалась под цензурой. По информации зарубежных СМИ, эта серия комиксов не предназначена для лиц младше 18 лет.
Всего же полностью обнаженным Бэтмена можно увидеть целых 4 раза, например, в одном из эпизодов он спасался из попавшего в аварию бэтмобиля, и ему пришлось сбросить собственный костюм.
Впрочем, электронная версия выпуска «Бэтмен: Проклятый» оказалась под цензурой. По информации зарубежных СМИ, эта серия комиксов не предназначена для лиц младше 18 лет.
ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:10