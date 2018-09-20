Учёные: У минерала калаверит меняющаяся валентность золота

Исследователи института физики совместно с Кёльнским университетом объяснили непонятное поведение кристаллической структуры калаверита. Также в ходе исследований они предположили существование ранее неизвестного соединения металла.Калаверит является минералом природного происхождения. Он состоит из таких благородных металлов как золото и теллур. Применяют его в промышленности для добычи золота.На протяжении многих лет эта загадочная руда не давала покоя учёным, своим не правильным размещением атомов азота. При своей необъяснимой структуре слоёв этот металл обладает самой высокой проводимостью. После многочисленных вычислений было установлено, что у калаверита плавно меняется валентность золота, которое входит в состав руды. Именно это химически редкое явление заставляло считать минерал калаверит странным из-за своей «скачущей» валентности.По ходу вычислений физики и химики, пришли ещё к одному загадочному выводу. Общим мнением было предположено, что существуют новые виды соединений металлов, которые ещё предстоит найти и изучить.