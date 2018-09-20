В Подмосковье на трассе М-2 сгорел пассажирский автобус

В пресс-службе подмосковного главка МВД пояснили, что на трассы М-2 водитель пассажирского автобуса заметил возгорание в транспортном средстве. Сам водитель и 47 пассажиров были срочно эвакуированы. Также сообщается, что в настоящее время крайняя правая полоса движения в сторону Москвы перекрыта.В ведомстве отметили, что пострадавших в результате данного инцидента нет. В Подмосковном управлении МЧС рассказали, что пассажирский автобус уже потушен. В причинах возгорания будут разбираться специалисты.