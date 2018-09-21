NASA: Нейтронная звезда излучает необычный инфракрасный свет
Сотрудники NASA продемонстрировали необычный инфракрасный свет, который исходит от нейтронной звезды, образовавшейся в результате разрушения более массивного светила. Это открытие было сделано, благодаря телескопу Hubble.
По мнению учёных инфракрасный свет может появиться по двум причинам, одной из них является пыльный диск, находящийся вокруг нейтронной звезды, вторая указывает на ветер, который выдувает газ в пространство между звёздами. Этот процесс был запечатлен специалистами и опубликован в Instagram на официальной странице NASA. Данное явление учёные объясняют гипотезой о структуре диска, состоящего из материала, который возвращается на нейтронную звезду после взрыва сверхновой.
Обычно нейтронные звёзды изучают в высокоэнергетическом излучении. Однако недавнее исследование показало, что новую информацию о пульсарах также можно получить, наблюдая за небесными телами в инфракрасном свете.
По мнению учёных инфракрасный свет может появиться по двум причинам, одной из них является пыльный диск, находящийся вокруг нейтронной звезды, вторая указывает на ветер, который выдувает газ в пространство между звёздами. Этот процесс был запечатлен специалистами и опубликован в Instagram на официальной странице NASA. Данное явление учёные объясняют гипотезой о структуре диска, состоящего из материала, который возвращается на нейтронную звезду после взрыва сверхновой.
Обычно нейтронные звёзды изучают в высокоэнергетическом излучении. Однако недавнее исследование показало, что новую информацию о пульсарах также можно получить, наблюдая за небесными телами в инфракрасном свете.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:01