NASA: Нейтронная звезда излучает необычный инфракрасный свет

По мнению учёных инфракрасный свет может появиться по двум причинам, одной из них является пыльный диск, находящийся вокруг нейтронной звезды, вторая указывает на ветер, который выдувает газ в пространство между звёздами. Этот процесс был запечатлен специалистами и опубликован в Instagram на официальной странице NASA. Данное явление учёные объясняют гипотезой о структуре диска, состоящего из материала, который возвращается на нейтронную звезду после взрыва сверхновой.Обычно нейтронные звёзды изучают в высокоэнергетическом излучении. Однако недавнее исследование показало, что новую информацию о пульсарах также можно получить, наблюдая за небесными телами в инфракрасном свете.