Смартфон Galaxy A7 с тройной камерой от Samsung оценён в 27 тысяч рублей

Главный модуль, оснащённый высоким разрешением и объективом с диафрагмой F/1,7, предназначен для фотографий с широким форматом. Дополнительный модуль камеры получил датчик на 8 Мп и широкоугольный объектив с диафрагмой F/2,4. Вспомогательный модуль, замеряющий глубину сцены, служит для создания портретов. Все модули работают на программном обеспечении: Live Focus, Selfie Focus, Pro Lightning Mode, AR Emoji и Scene Optimizer.В смартфоне Galaxy A7 установлены: фронтальная камера, карта флеш-памяти, восьмиядерный процессор, модем с адаптером Wi-Fi , модуль Bluetooth 5.0. Не обошлось без шестидюймового экрана.Зарядка аккумулятора - на 3300 мАч. В боковой грани установлен сканер отпечатков пальцев. Весит Samsung Galaxy A7 168 граммов, его размеры - 159,8:76,8:7,5.