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Смартфон Galaxy A7 с тройной камерой от Samsung оценён в 27 тысяч рублей

Вышел новый Samsung Galaxy A7 с основной тройной задней камерой от корейского производителя. Это самая дешёвая модель с камерами такого типа.

Смартфон Galaxy A7 с тройной камерой от Samsung оценён в 27 тысяч рублей


Главный модуль, оснащённый высоким разрешением и объективом с диафрагмой F/1,7, предназначен для фотографий с широким форматом. Дополнительный модуль камеры получил датчик на 8 Мп и широкоугольный объектив с диафрагмой F/2,4. Вспомогательный модуль, замеряющий глубину сцены, служит для создания портретов. Все модули работают на программном обеспечении: Live Focus, Selfie Focus, Pro Lightning Mode, AR Emoji и Scene Optimizer.

В смартфоне Galaxy A7 установлены: фронтальная камера, карта флеш-памяти, восьмиядерный процессор, модем с адаптером Wi-Fi , модуль Bluetooth 5.0. Не обошлось без шестидюймового экрана.

Зарядка аккумулятора - на 3300 мАч. В боковой грани установлен сканер отпечатков пальцев. Весит Samsung Galaxy A7 168 граммов, его размеры - 159,8:76,8:7,5.

 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:28
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