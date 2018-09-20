«На «Дом-2» я больше не вернусь!»: Стало известно, куда экс-участник реалити-шоу Роман Гриценко устроился работать

«Я долго думал, уходить мне с проекта или нет. Я посчитал, что мне не нужно занимать чьё-то место, если я не могу построить отношения. Надо идти дальше и направить все свои силы на собственное развитие. Надеюсь, что мой выбор одобряет Ольга Бузова. Я постараюсь сделать так, чтобы в будущем она мной гордилась. В качестве участника на Дом 2 я больше не вернусь. Если только в другом амплуа. Я люблю это место и благодарен телепроекту, он мне многое дал», - написал несколько дней назад бывший участник «Дома-2» в личном микроблоге.

«Роман уже год был на проекте и ему удалось показать себя с разных сторон. Когда он был на Сейшельских островах, то Гриценко очень часто начал задумываться об уходе. Его папа работает в очень престижной строительной фирме и предложил сыну совместную работу! Рома решил уйти в семейный бизнес, тем самым доказать, что все упреки в его адрес с подтекстом о том, что он ничего не может дать Ольге Бузовой, были беспочвенными. В Романе есть мужской стержень, и он решил становиться на ноги, расти и развиваться!!!», - заявила Марина Африкантова.

«Именно в реальной жизни Ольга Бузова сможет увидеть все изменения Романа Гриценко, и, когда телеведущая увидит, чего этому молодому человеку удалось достигнуть, у них, я уверена, все получиться!!!», - добавила Марина Африкантова.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2»не является секретом то, что не так давно с телепроектом попрощался «мечта миллионов» и «легенда» - 24-летний Роман Гриценко. Нужно сказать, что молодой человек до последнего мечтал добиться взаимной симпатии от поющей телеведущей Ольги Бузовой и, конечно же, стать новым ведущим реалити.Тем не менее, в определенный момент Роман Гриценко чересчур заигрался или не оправдал ожиданий 32-летней Ольги Бузовой, которая никогда не пыталась скрывать, что 24-летний участник «Дома-2» ей очень нравится. Молодой человек не единожды заявлял, что не намерен строить отношения на телепроекте, при этом вразумительно объяснить свое нахождение на реалити-шоу про любовь он никогда не мог.Множество раз руководство скандального телепроекта «Дом-2» спасало Романа Гриценко от выгона на голосованиях. Телеведущие реалити-шоу неоднократно прощали 24-летнему молодому человеку его грубейшие нарушения правил, давали сотни шансов и призывали Рому делать то, что рекомендуют ему редактора шоу.По всей видимости, продюсерам телестройки попросту надоел Роман Гриценко и его никчемность и ненужность. К тому же, стоит подчеркнуть, рейтинги участника падали прямо на глазах. Да и Ольга Бузова не планировала в ближайшее время сближаться с молодым человеком под камерами. Поющая телеведущая неоднократно говорила Роману продемонстрировать ей то, на что он на самом деле способен только без камер, в реальной жизни.Вероятней всего, что именно это и вынудило Романа Гриценко отказаться от съемок в скандальном реалити-шоу «Дом-2». Во всяком случае, именно это показали телезрителям, то, что 24-летний участник сам изъявил желание покинуть прославленную телестройку, сделав это невероятно красиво и довольно трогательно.Тем не менее, уже все телезрители давно хорошо знают, что однажды уйдя за ворота «Дома-2» вовсе не означает, что нельзя найти дорогу на проект обратно. Ведь многие бывшие участники реалити-шоу уже по нескольку раз возвращались на телешоу, так и не сумев реализовать себя вне Периметра.Как бы там ни было, но Роман Гриценко поспешил успокоить своих преданных поклонников, заявив, что на телепроект «Дом-2» в качестве полноправного действующего участника он больше никогда не вернется.Нужно сказать, что, будучи полноправным участником реалити-шоу, Роман Гриценко никогда не пытался скрывать своих невероятных планов на будущее. 24-летний молодой человек всегда был уверен в том, что сможет несомненно завоевать сердце прославленной телеведущей телепроекта и восходящей исполнительницы Ольги Бузовой.Впрочем, на сегодняшний день Роману приходится искать любовь, и строить карьеру вне Периметра. Известно, что в личной жизни у Гриценко пока ничего не изменилось, а вот о работе молодому человеку, как оказалось, не приходится беспокоиться.Несколько часов назад близкая подруга Романа Гриценко, Марина Африкантова, рассказала своим преданным поклонникам, что у 24-летнего бывшего участника «Дома-2» появился реальный шанс устроиться работать в престижную строительную фирму. По словам обворожительной блондинки, именно эта высокооплачиваемая работа и повлияла на решение Романа об уходе из телепроекта.Также участница скандального телепроекта «Дом-2» добавила, что не исключает того, что Ольга Бузова и Роман Гриценко будут активно общаться в реальной жизни, ведь прославленная телеведущая до сих пор подписана на страничку бывшего участника реалити-шоу.К слову, некоторые интернет-пользователи просто-таки убеждены в том, что Роман Гриценко покинул реалити-шоу «Дом-2» только ради Ольги Бузовой, которая не единожды намекала молодому человеку на жизнь без камер.По мнению многочисленных фолловеров, поющей телеведущей очень нравится бывший участник телепроекта и именно поэтому знаменитость попросила 24-летнего молодого человека покинуть Периметр, чтобы попробовать с ним построить настоящие отношения в реальной жизни.Также некоторые телезрители «Дома-2» уверены, что Ольга и Роман на сегодняшний день просто скрывают свой роман, так как на телеканале «ТНТ» еще идет новое реалити-шоу «Замуж за Бузову».