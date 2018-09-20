Карина Мишулина рассказала о здоровье матери после инсульта

Сейчас вдова Спартака Мишулина чувствует себя значительно лучше, её дочь Карина очень благодарна медикам за то, что они сделали всё возможное, чтобы не было осложнений после инсульта. На данный момент Валентине Константиновне почти не требуется постоянная помощь. По словам Карины Мишулиной, её мать уже начала говорить и печёт блины для своих внучек.Однако из-за того, что вдова артиста быстро оправилась от болезни, некоторые заподозрили её в симуляции. В частности, с таким заявлением выступила Элина Мазур, бывшая подруга Виталины Цимбарлюк-Романовской. Но Карина Мишулина быстро поставила её на место.