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Карина Мишулина рассказала о здоровье матери после инсульта

Карина Мишулина рассказала, как себя чувствует её мать после, перенесённого инсульта. Актриса отмечает, что Валентина Константиновна сильно расстроилась, узнав об очередном ток-шоу с Тимуром Еремеевым, в результате чего у неё произошло кровоизлияние в мозг.

Карина Мишулина рассказала о здоровье матери после инсульта


Сейчас вдова Спартака Мишулина чувствует себя значительно лучше, её дочь Карина очень благодарна медикам за то, что они сделали всё возможное, чтобы не было осложнений после инсульта. На данный момент Валентине Константиновне почти не требуется постоянная помощь. По словам Карины Мишулиной, её мать уже начала говорить и печёт блины для своих внучек.

Однако из-за того, что вдова артиста быстро оправилась от болезни, некоторые заподозрили её в симуляции. В частности, с таким заявлением выступила Элина Мазур, бывшая подруга Виталины Цимбарлюк-Романовской. Но Карина Мишулина быстро поставила её на место.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:42
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