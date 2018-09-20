В Санкт-Петербурге «Скорая помощь» столкнулась с маршруткой

На пересечении улиц Гороховой и Большой Морской около 10:35 произошло столкновение двух микроавтобусов: кареты «Скорой помощи» и маршрутного такси. По словам свидетелей аварии, удар был довольно сильным. «Скорая» вылетела на тротуар, разбив дорожное загрождение и остановилась возле столба. По данным очевидцев, машина с медиками ехала по Большой Морской, а маршрутка - по Гороховой. Водитель маршрутного такси не уступил дорогу медицинской машине. По предварительным данным, машина «Скорой помощи» ехала со звуковым и световым сигналом, был ли там пациент, пока неизвестно.Информации о пострадавших нет, обстоятельства аварии ещё уточняются.