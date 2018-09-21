Huawei Mate 2 Pro может получить режим боке, работающий в режиме видеосъемки

Данный режим, по сути, размывает задний план. Подобная функция обычно применяется в профессиональных устройствах фото и видеосъемки. Применение данной технологии в мобильных устройствах - не редкость, однако касается лишь фото, а данный гаджет позволит снимать также и видео в таком режиме, как говорят эксперты. Кроме того, речь идет и о другой функции – Al Zoom, которая, по мнению членов форума, позволит зуммировать изображение во время видеосъемки, беря объект в центре в некое подобие рамки. Присутствует также возможность наличия подводной съемки, при которой камера автоматически корректирует искажения, а также большое количество различных фильтров, которые можно менять в реальном времени.Мнения экспертов разделяются в плане того, будут ли все эти функции внедрены в новый смартфон, и как они будут работать, однако было замечено, что новая прошивка определенно дает возможность их применения.