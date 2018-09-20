Первый русский супергерой: 16 лет назад не стало Сергея Бодрова

С ранних лет Сергей Бодров старался всегда достигать всего самостоятельно. Во время обучения в школе он получил почетный титул знаменосца, так как всегда участвовал в самодеятельности и важных мероприятиях. Примечательно, что в юности он не проявлял никаких актерских талантов, но решился поступить в ВГИК. Его отец, Сергей Бодров-старший, на то время уже работающий в киноиндустрии, отговорил его делать столь опрометчивый шаг, так как не видел в сыне искры. В итоге будущий актер прислушался к совету и поступил в МГУ имени Ломоносова. По специальности ему так и не пришлось поработать, но в интервью он рассказывал, что изначально знал об этом. В процессе обучения он все ближе подбирался к желанному кинематографу, но в 1991 году Бодров отправился в Италию, где начал заниматься изучением искусства. Следующие три года он путешествовал по стране и зарабатывал деньги, но не смог найти себя. В 1992 году он сыграл в фильме своего отца «Белый конь, красная королева» второстепенную роль, после которой Сергей Бодров-старший все же заменит в нем талант и желание работать перед камерами.В 1995 году мечта Бодрова сбылась. Его отец взял его на съемки фильма «кавказский пленник» в Дагестан, но неожиданно для него, ему отдали одну из главных ролей. Тогда коллеги режиссера скептически отнеслись к его решению, но отзывы зрителей не заставили себя долго ждать. Картина получила массу призов, часть из которых досталась самому Сергею Бодрову. По словам актера, он всегда уверял окружающих, что он не является артистом, но в ответ слышал противоположное. В 1996 году началась телевизионная карьера Бодрова. Ему предложили стать ведущим на шоу «Взгляд» на ОРТ. По официальной версии, Бодров покинул проект в 1999 году из-за съемок в фильме «Брат». Сам актер заявлял, что давно собирался перестать работать ведущим, так как уже получил должный опыт в довольно востребованной в то время отрасли.Знакомство Бодрова с Алексеем Балабановым произошло в 1996 году в Сочи. Спустя некоторое время он получил от режиссера сыграть главную роль в фильме «Брат», которая принесла ему известность по всей России. Несмотря на критику от экспертов ввиду расизма и русофобии в ленте, она стала культовой. Сам Бодров отмечал, что сыграл самого положительного персонажа в истории кино, так как он сочетал в себе справедливость, честность, героизм и простоту, которой иногда не хватает западным картинам. Позднее вышел сиквел под названием «Брат-2», также получивший массу положительных отзывов. Музыкой к фильму стали композиции Nautilus Pompilius, которые любил слушать и сам Бодров.20 сентября 2002 года произошел трагический инцидент, унесший жизнь Бодрова. На вершине горы Джимара глыба льда совалась с большой высоты, ввиду чего начался сход селевой и ледяной масс. Кармадонское ущелье из-за этого превратилось в ровное плато. Позднее оказалось, что в то время на нем Сергей Бодров и его команда проводили съемки его нового авторского проекта. По данным от местных спасательных служб, ни одному из 155 человек не удалось спастись. Примечательно, что тела многих участников съемочной группы так и не удалось найти.Эксперты отмечают, что у Бодрова имелся шанс спастись. Изначально съемки должны были начаться в 9 часов утра 20 сентября, однако погода в горах начала резко изменяться. Из-за этого Бодров решил перенести начало работы на час. Вечером он сообщил, что намерен вернуться во Владикавказ, но так и не дождался транспорта, так как лавина из грязи и льда накрыла съемочную площадку. На место трагедии прибыли представители спасательных отрядов Северной Осетии. По словам главы ведомства, он оказался рядом совершенно случайно, так как собирался отдохнуть в кафе. Если бы он прибыл на место всего на 5 минут раньше, он также мог бы оказаться в эпицентре трагедии. По словам начальника поискового отряда, до приезда МЧС он слышал крики людей под завалами, но не мог ничего сделать. Специалисты отметили, что сошедший ледник из-за большой массы вызвал эффект мельницы, что привело к трагическим последствиям.Только на следующий день территорию ущелья смогли облететь на вертолете. В нескольких местах пробурили 20 шурфов глубиной до 100 метров, но найти участников съемочной группы так и не удалось. В автомобильном тоннеле в горах также не нашли ни одного тела.Случайность и трагедия унесли жизнь молодого, но очень талантливого актера, который имел огромные творческие перспективы. Несмотря на это, фанаты Сергея Бодрова будут всегда помнить его, как справедливого, честного и простого российского героя.