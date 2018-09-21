Алексей Панин снова примерил женское платье

Стоит отметить, что в ближайшее время Алексей Панин дебютирует в качестве режиссёра полнометражной киноленты. Своё перевоплощение в женский образ актёр показал на своей странице в социальной сети, при этом пост он подписал так: «В джазе только девушки». В комментариях подписчики отнеслись с юмором к видеоролику и отпустили в адрес актёра целый ряд комплиментов, отмечая, что платье ему к лицу только почему-то не сходится.Панин славится своим скандальным поведением, то он своими выходками задерживает вылет самолёта, то он публиковал провокационные снимки, демонстрируя, как с дочкой отдыхал в Крыму на нудистском пляже. Однако в последнем видео ролике обошлось без пошлых замашек, что тоже отметили фанаты.