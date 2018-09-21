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Алексей Панин снова примерил женское платье

Алексей Панин в очередной раз примерил женское платье, этот процесс был запечатлён на видео, которое он опубликовал в Instagram. Однако на этот раз ничего скандального, скорее всего, он это сделал в рамках какого-то проекта.

Алексей Панин снова примерил женское платье


Стоит отметить, что в ближайшее время Алексей Панин дебютирует в качестве режиссёра полнометражной киноленты. Своё перевоплощение в женский образ актёр показал на своей странице в социальной сети, при этом пост он подписал так: «В джазе только девушки». В комментариях подписчики отнеслись с юмором к видеоролику и отпустили в адрес актёра целый ряд комплиментов, отмечая, что платье ему к лицу только почему-то не сходится.

Панин славится своим скандальным поведением, то он своими выходками задерживает вылет самолёта, то он публиковал провокационные снимки, демонстрируя, как с дочкой отдыхал в Крыму на нудистском пляже. Однако в последнем видео ролике обошлось без пошлых замашек, что тоже отметили фанаты.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 05:01
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