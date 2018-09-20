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Людмила Поргина рассказала о состоянии Караченцова после длительного лечения рака легких

Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала новости касательно рака легких мужа. О процессе лечения и о его результатах после поездки пары в Израиль журналистам стало известно недавно.

Людмила Поргина рассказала о состоянии Караченцова после длительного лечения рака легких


Как известно, после обнаружения опухоли супруга с мужем отправились в Израиль по рекомендации местных докторов, так как лишь там есть необходимое оборудование, способное помочь Караченцову. После облучения опухоль сократилась, однако со временем вновь начала расти, в связи с чем было принято решение провести повторную химиотерапию. С учетом того, что даже одна процедура облучения является риском, Караченцову повезло пережить обе в таком возрасте.

На сегодняшний день раковая опухоль легких, со слов Поргиной, сократилась на сантиметр. Караченцов способен передвигаться без посторонней помощи и иногда даже может давать краткие ответы на вопросы. Кроме того, супруга актера отмечает, что несмотря ни на что, Караченцов все еще обладает достаточно живым восприятием, и каждый день делает зарядку и некоторые другие физические упражнения.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:14
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