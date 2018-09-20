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В Кирове двое детей сгорели заживо во время пожара

20 сентября в частном доме произошёл пожар. Дети, находившиеся без присмотра взрослых, погибли.

В Кирове двое детей сгорели заживо во время пожара


Около 11 часов в посёлке Речной, Опаричского района по улице Школьная, произошло возгорание частного дома. Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили в горящем доме тела трёхлетней девочки и шестилетнего мальчика. Больше в доме никого не было.

По какой причине начался пожар, и где были в это время взрослые, будет выяснять следственный комитет. Возбуждение уголовного дела ещё не начали. Айрат Ахметшин, глава следственного управления, взял на себя контроль над проведением расследования причин трагедии.

 
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Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:38
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