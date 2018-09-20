«Бузколонизация» грядет: Ольга Бузова решила поработить мир

«Ей ничего не дается просто так, она вырывает это у жадной судьбы зубами», - в свое время сказал Антон Лирник об Ольге Бузовой.

«Еще осталось совсем немного и Ольге Бузовой можно смело выдвигать свою кандидатуру на пост президента России! И поверьте, именно за нее проголосует огромнейшее количество российских жителей! Кто знает, возможно, Оля когда-то будет еще и руководить нашей странной! Не хотелось бы этого, конечно же, но наблюдая за тем, что сейчас происходит, данный исход событий вполне вероятен!», - написал один из фолловеров в Сети.



Ни для кого не является секретом, что Ольга Бузова является новоявленным феноменом. Поющая телеведущая прославленной телестройки «Дом-2», девушка-универсал, которая если не может взять качеством, всегда берет количеством. Знаменитости не только стремительно растет, вместе с ней неуклонно растут и ее запросы.Нужно только вспомнить, с чего Ольга Бузова начинала. Мало кому известно, что будущей звезде с трудом удалось «пропихнуться» в число первых участников легендарного скандального телепроекта «Дом-2».Соперницей Ольги Бузовой была молодая особа с очень миловидным лицом, которая обладала весьма выдающимися «способностями» в зоне декольте, тем не менее, на сегодняшний день никто даже не помнит ее имени. Об Ольге в самом начале было известно очень мало. К примеру, что она модель, которая учится в университете, чтобы получить специальность туризм и страноведение, а также, что Оля немного танцует.Глядя на Ольгу Бузову на данный момент очень сложно себе даже представить ее популярным экскурсоводом, каковым поющая телеведущая просто-таки мечтала стать, со своим скромным хореографическим талантом. Стоит отметить, что сейчас нет ни одной сферы деятельности, к которой бы знаменитость не приложила своей руки.Участие на скандальном реалити-шоу «Дом-2» превратилось в побочный доход, однако как фактор влияния на общественность – данный телепроект Ольге Бузовой жизненно важный. Поющей телеведущей удалось хорошо показать себя в бизнесе. У знаменитости есть собственная линия женской одежды под названием «Olga Buzova Desing».Подчеркнем, что мало кто из преданных поклонников Ольги Бузовой обращает свое внимание на то, что их любимица продает просто бесформенные футболки со своей фамилией на спине и названием того или иного музыкального трека. Тем не менее, продаются такие футболки просто великолепно.Вместе с сестрой Анной Ольга Бузова открыла магазин бижутерии, который получил весьма простое название – «bijoux room». Поющая телеведущая также заявила о себе, как о великой писательнице, написав автобиографическое произведение под названием «Цена счастья».Напомним, что каждую страничку своего произведения Ольга Бузова пожелала ароматизировать, что привело к тому, что медиадива представила миру свой собственный новый парфюм. Отметим, что знаменитость в точности повторила известнейший французский бренд духов, однако добавила немного своих ноток: гибискус и пралине.На сцене театра Ольга Бузова также появлялась несколько раз. Однажды поющая телеведущая даже заменяла известную российскую актрису Марию Кожевникову, появившись в пьесе под названием «Шикарная свадьба». Чуть позже режиссеры целенаправленно пригласили знаменитость в постановку «Мужчина нарасхват». Режиссеры признавались, что Оля не очень хорошая актриса, однако их покоряет ее самоотдача и трудолюбие.Об ошеломительном успехе Ольги Бузовой в пении говорить даже не нужно, ведь все это весьма активно каждый день обсуждается журналистами. Сейчас поющая телеведущая решила, что нельзя просто так проходить мимо общепита, поэтому недавно открыла свой уже второй ресторан, а позже даже приобрела завод по изготовлению хлеба.Как бы там ни было, но больше всего шума наделала Ольга Бузова со своей криптовалютой под названием «buzcoin». Нужно сказать, что криптовалюта знаменитости практически сразу же «вылетела в трубу», тем не менее, поющая телеведущая пыталась. Сейчас мало кто уверен в том, что теледива больше не будет пытаться достичь успеха в данном направлении.В довершение всего, нужно сказать о том, что на сегодняшний день в Интернете можно даже встретить сообщение о новой научной отрасли под названием «бузология». Нашлись несколько «специалистов», которые приняли весьма необычное решение. «Эксперты» решили посвятить, если не всю свою жизнь, то немалую ее часть исследованию отрезков существования одной из самых медийных личностей Российской Федерации.Эти «специалисты» называют себя так же, как и назвали собственную новую научную отрасль – «бузологи». Тем не менее, даже самые авторитетные обществоведы заявляют, что Ольга Бузова планирует поработить весь мир. По их мнению, это еще не является пределом – поющая телеведущая пока что просто узнает себя.Однако главным инструментом Ольги Бузовой будет даже не пение, а скандально-известное реалити-шоу «Дом-2». Нужно сказать, что способность зомбировать огромнейшее количество телезрителей, которые включают прославленный телепроект или новое телешоу о любви «Замуж за Бузову» только ради того, чтобы увидеть в очередной раз личико поющей телеведущей, является довольно нестандартным и результативным.А это значит, что вовсю продолжать смеяться над Ольгой Бузовой, пока не нужно. Ведь даже пенсионеры или люди предпенсионного возраста хоть один раз в месяц, но все-таки смотрят реалити-шоу «Дом-2» либо же читают последние новости о поющей телеведущей.На сегодняшний день многие телезрители просто стесняются сами себе признаться в том, что им интересна Ольга Бузова, а это значит лишь одно – «бузколонизация» грядет. Всему свое время. Понемногу поющая телеведущая уже превращается из простой любимицы в настоящего идола, за которым преданные поклонники готовы фанатически следовать куда угодно.