Виктория Дайнеко показала фигуру в бикини

Фотографии вызывают восхищение фигурой молодой мамы, которая родила три года назад. В Черногории Дайнеко отдыхает несколько дней, и за это время взбудоражила сердца своих подписчиков в Instagram. Она выложила новое фото в бикини, под которым отзывы только начинают разогреваться.Поклонники творчества Виктории Дайнеко отмечают, что у неё очень красивая фигура.