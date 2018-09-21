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Виктория Дайнеко показала фигуру в бикини

Певица Виктория Дайнеко позирует на пляжах Черногории и с удовольствие делится своими фотографиями с поклонниками. Снимки она предпочитает делать в купальнике.

Виктория Дайнеко показала фигуру в бикини


Фотографии вызывают восхищение фигурой молодой мамы, которая родила три года назад. В Черногории Дайнеко отдыхает несколько дней, и за это время взбудоражила сердца своих подписчиков в Instagram. Она выложила новое фото в бикини, под которым отзывы только начинают разогреваться.

Поклонники творчества Виктории Дайнеко отмечают, что у неё очень красивая фигура.

 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 03:01
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