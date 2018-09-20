Глафира Тарханова показала редкий снимок с мужем

В браке с Алексеем Фадеевым артистка живёт 13 лет, а год назад у супружеской пары родился четвёртый ребёнок. Актриса не любит выставлять на всеобщее обозрение свою личную жизнь, она скрывает от посторонних своих детей и не посещает светские мероприятия с мужем. Однако сегодня особенный день супругу Глафиры Тархановой присвоили звание «Заслуженного артиста РФ», по этому поводу она решила опубликовать в социальной сети редкое семейное фото и поздравление.На снимке возлюбленные запечатлены, держась крепко за руки, и улыбаясь в кадр. В описании к фотографии звезда отметила, что у её мужа сегодня важный день, он получил звание заслуженного артиста России, она очень этому рада. В настоящее время пост Тархановой набрал 20 тысяч «лайков».