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Глафира Тарханова показала редкий снимок с мужем

Глафира Тарханова в Instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе со своим мужем Алексеем Фадеевым. В своём посте актриса поздравила супруга с присвоением звания «Заслуженный артист РФ».

Глафира Тарханова показала редкий снимок с мужем


В браке с Алексеем Фадеевым артистка живёт 13 лет, а год назад у супружеской пары родился четвёртый ребёнок. Актриса не любит выставлять на всеобщее обозрение свою личную жизнь, она скрывает от посторонних своих детей и не посещает светские мероприятия с мужем. Однако сегодня особенный день супругу Глафиры Тархановой присвоили звание «Заслуженного артиста РФ», по этому поводу она решила опубликовать в социальной сети редкое семейное фото и поздравление.

На снимке возлюбленные запечатлены, держась крепко за руки, и улыбаясь в кадр. В описании к фотографии звезда отметила, что у её мужа сегодня важный день, он получил звание заслуженного артиста России, она очень этому рада. В настоящее время пост Тархановой набрал 20 тысяч «лайков».

 
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Добавил: Алина Сегодня, 15:50
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