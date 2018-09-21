Эксперты: Прошлогодний Pixel 2 фотографирует лучше iPhone XS
21 сентября американская компания Apple начинает продавать свои новые модели iPhone XS и XS Max. Но, по мнению некоторых обозревателей, прошлогодний Pixel 2 от Google делает более качественные снимки.
Один из обзорщиков, Влад Савов из издания The Verge, пришёл к выводу, что iPhone XS не дотягивает по своим техническим возможностям до Pixel 2 от Google 2017 года выпуска. К его мнению присоединился и автор Tom’s Guide.
Но есть и слова защиты в сторону iPhone XS. Один из авторов Mashable продемонстрировал десятки снимков, сделанных камерой Samsung Galaxy Note 9 и Pixel 2 Google, и сказал, что камера iPhone XS - это лучшее, что он когда-либо видел.
Один из обзорщиков, Влад Савов из издания The Verge, пришёл к выводу, что iPhone XS не дотягивает по своим техническим возможностям до Pixel 2 от Google 2017 года выпуска. К его мнению присоединился и автор Tom’s Guide.
Но есть и слова защиты в сторону iPhone XS. Один из авторов Mashable продемонстрировал десятки снимков, сделанных камерой Samsung Galaxy Note 9 и Pixel 2 Google, и сказал, что камера iPhone XS - это лучшее, что он когда-либо видел.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 05:41