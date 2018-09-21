Эксперты: Прошлогодний Pixel 2 фотографирует лучше iPhone XS

Один из обзорщиков, Влад Савов из издания The Verge, пришёл к выводу, что iPhone XS не дотягивает по своим техническим возможностям до Pixel 2 от Google 2017 года выпуска. К его мнению присоединился и автор Tom’s Guide.Но есть и слова защиты в сторону iPhone XS. Один из авторов Mashable продемонстрировал десятки снимков, сделанных камерой Samsung Galaxy Note 9 и Pixel 2 Google, и сказал, что камера iPhone XS - это лучшее, что он когда-либо видел.