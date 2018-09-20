В Петербурге мать с младенцем выпали из окна высотки

По словам очевидцев, последний раз погибшие были замечены на 8-м этаже дома, неподалеку от которого были найдены. Подробности не сообщаются, однако, по некоторым данным, погибшая была матерью младенца, что найден мертвым рядом с девушкой. Также на это указывают и другие факторы, в частности, некоторые источники утверждают, что перед смертью девушка держала младенца на руках.Подробности происшествия остаются невыясненными, тем не менее, по данному событию возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что статья, по которой дело открыто – “убийство двух и более лиц”. На текущий момент представителями правоохранительных органов ведется расследование.