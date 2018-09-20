Cмартфон Samsung загорелся после попытки сделать фото

«Я держал смартфон в заднем кармане, прежде чем взять его, чтобы сфотографировать, но он попросту отключился. После попытки и неспособности включить его на минуту или около того, я положил его на свою столешницу и решил попробовать привести его в действие позже. Через пару секунд после того, как я убрал его из рук он неожиданным образом загорелся, что привело к возгоранию двух полотенец, находившихся рядом. Я был так напуган, что подумал - на кухне будет пожар», - рассказал мужчина.

Совсем недавно жительница Нью-Йорка рассказывала о взрыве мобильного устройства данного производителя, ещё один случай дополнил картину нелицеприятного характера. В любом случае травмирования человеку удалось избежать, но сам факт сильно напугал его.Не с первого раза, но потерпевшему удалось добиться справедливости, после соответствующего заявления ему позвонили представители компании Samsug и принесли извинения. В настоящее время выясняются причины произошедшего.