АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Cмартфон Samsung загорелся после попытки сделать фото
EUR 78.36 USD 67.01
Курс валют на 20.09.2018

Cмартфон Samsung загорелся после попытки сделать фото

Совсем недавно жительница Нью-Йорка рассказывала о взрыве мобильного устройства данного производителя, ещё один случай дополнил картину нелицеприятного характера. В любом случае травмирования человеку удалось избежать, но сам факт сильно напугал его.

Cмартфон Samsung загорелся после попытки сделать фото


«Я держал смартфон в заднем кармане, прежде чем взять его, чтобы сфотографировать, но он попросту отключился. После попытки и неспособности включить его на минуту или около того, я положил его на свою столешницу и решил попробовать привести его в действие позже. Через пару секунд после того, как я убрал его из рук он неожиданным образом загорелся, что привело к возгоранию двух полотенец, находившихся рядом. Я был так напуган, что подумал - на кухне будет пожар», - рассказал мужчина.


Cмартфон Samsung загорелся после попытки сделать фото


Не с первого раза, но потерпевшему удалось добиться справедливости, после соответствующего заявления ему позвонили представители компании Samsug и принесли извинения. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 15:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Бузколонизация» грядет: Ольга Бузова решила
На побережье Новой Зеландии нашли гигантскую
Cмартфон Samsung загорелся после попытки сделать
Наушники FreeBuds 2 Pro от Huawei смогут
В Петербурге мать с младенцем выпали из окна
«Калашников» запустит в 2019 году серийное
Друзья принца Гарри не приняли в свой круг Меган
В Петрозаводске жестоко убили студентку
Раскрыта тайна найденных на берегу океана
Ученые: Умственная нагрузка способствует похудению
Центробанк введет новые способы удаленной
Анонсирован новый "молодежный" смартфон Xiaomi Mi
В Приморске обнаружили детский скелет 100-летней
Беременная Елизавета Боярская поделилась редкими
В Ганновере презентовали «ГАЗели» с дизельной
Учёные: Два коричневых карлика когда-то были
Meizu анонсировали мощный внешний аккумулятор
ИК «Алго Капитал» эффективно реализует стратегии
Группа KISS объявила о всемирном гастрольном туре
В Петербурге в благотворительном фонде «Светлый
В Москве четверо неизвестных с топорами напали на
Эксперты назвали 5 привычек для легкого похудения
Volkswagen Transporter седьмой генерации получит
В Обнинске автоледи ранила пешехода ножом в
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова:
Официально представлен новый семиместный
Ученые доказали радиационную опасность для
Бывший инженер USF рассказал о галерее мертвых
iPhone XS и XS Max получат титановые чехлы
Пропавший в Оренбурге 12-летний школьник найден
Просмотреть все новости